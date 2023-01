‘Pepa’ Baldessari: la vez que sintió amenazada su vida luego de denunciar un soborno en Copa Perú

En la Copa Perú eran habituales las denuncias por sobornos y las amenazas. Horacio ‘Pepa’ Baldessari, exgoleador argentino que tuvo un importante paso por Sporting Cristal, fue uno de los que salió ante las cámaras para poner en evidencia a estas ‘mafias’ que buscaban a toda costa seguir en carrera de cara al ascenso a la primera división.

La ‘Pepa’, en 2011, fue contratado como director técnico del histórico y tradicional Club Carlos Mannucci de Trujillo. Durante la etapa departamental, uno de sus dirigidos, específicamente el portero Víctor Ulloa, le informó que su rival de turno, el Club Grau de Huamachuco, le alcanzó 1.500 soles para “echarse” (jugar mal, dejarse hacer goles, etc.).

De inmediato, el DT convocó a un medio de prensa y denunció este intento de soborno. Acto seguido, protagonizó un hecho del que después tuvo que salir a pedir disculpas: realizó un gesto obsceno con el dinero.

El DT argentino también es recordado por su etapa en Juan Aurich. Foto: La Pepa Baldessari/Facebook

“Yo le digo a la gente de Huamachuco que así como este señor tuvo la decencia de reunir esto, que se lo pierdan por el c***. No, y se lo digo a ustedes, cuando esto salga al aire, van a haber amenazas de muerte, me importa un p***”, dijo notoriamente alterado el cordobés.

Situación económica