Cristiano Ronaldo: Karim Benzema y su contundente respuesta sobre su relación con ‘CR7′

Aclara el tema. Real Madrid continúa con su preparación para la final de la Supercopa de España. El vigente campeón de Europa se medirá ante el Barcelona en Arabia Saudita y una de las sorpresas en los entrenamientos fue la presencia de Cristiano Ronaldo. El goleador portugués visitó a sus excompañeros y algunos medios de comunicación se percataron de que no se tomó fotografías ni compartió con Karim Benzema.

Ante lo acontecido, el delantero francés fue claro al mencionar que mantiene una buena relación con el ahora futbolista del Al-Nassr. “No necesitamos hacernos fotos para decir que somos amigos. Las fotos son para Instagram o Twitter, eso es otro mundo”, manifestó en conferencia de prensa.

Asimismo, al ser consultado sobre por qué no se vieron durante las sesiones, el ‘Gato’ explicó lo que ocurrió. Recordemos que el entrenador Carlo Ancelotti y los brasileños Rodrygo y Vinícius Junior sí fueron captados dialogando con el ‘Comandante’.

“No tuvimos tiempo de saludarnos porque yo estaba entrenando y enseguida él se fue también a entrenar. Espero verle mañana en el estadio y poder hablar un rato con él”, concluyó.

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El partido Real Madrid vs. Barcelona se jugará este domingo 15 de enero por la final de la Supercopa de España desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?

El cotejo Real Madrid vs. Barcelona por el clásico español será transmitido por DirecTV Sports (D Sports) para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en Movistar y en México por Sky Sports y Blue To Go.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El encuentro entre el cuadro merengue y la escuadra blaugrana se disputará en el King Fahd Stadium, ubicado en Riad, capital de Arabia Saudita. El recinto fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 68.752 espectadores.