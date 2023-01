Guardiola irónico tras perder ante United: “No me importa la Premier, ya ganamos mucho”

Nada conforme. Manchester City y Manchester United nos regalaron un partidazo por la Premier League. Más allá del 2-1 a favor de los diablos rojos, una de las acciones más polémicas tuvo lugar previo al gol de Bruno Fernandes. En dicha acción, el atacante Marcus Rashford interviene en la jugada, pero el juez no cobra el offside. Esto generó diversas reacciones y uno de los primeros en manifestarse fue el entrenador ‘Pep’ Guardiola.

El estratega español consideró que el atacante inglés distrajo a sus dirigidos y deslizó la posibilidad de que el árbitro tuvo presión por parte de los locales.

“Rashford está en fuera de juego, Bruno Fernandes no. Rashford distrajo a nuestro portero y defensores. Es lo que es. Sabemos dónde jugamos. Es difícil para los árbitros en estos estadios”, declaró ante los micros de Dazn.

Asimismo, al ser consultado sobre el presente de sus dirigidos al registrar su segunda derrota consecutiva, el técnico respondió con ironía. “No me importan la Premier League ni la Carabao Cup. No podemos ganar. Pero ya hemos ganado mucho, así que no es un problema”, finalizó.

Próximo partido del Manchester City

Tras la caída en el derbi, el conjunto ciudadano tendrá una dura prueba ante el Tottenham de Antonio Conte por el duelo pendiente de la fecha 7 de la Premier League. Ambas escuadras se enfrentarán el próximo jueves 19 de enero desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Tabla de posiciones - Premier League 2023