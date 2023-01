1190 Sports sobre transmisión del fútbol peruano: “Se crearán los canales Liga 1 Max y Liga 1”

Debido a la controversia que existe entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y algunos clubes de la Liga 1 por los derechos de televisión, La República conversó de manera EXCLUSIVA con Carlos Balassanian, gerente general de 1190 Sports, cadena internacional que llegó a un acuerdo con el máximo ente del balompié peruano para transmitir el campeonato nacional.

Balassanian habló sobre los cableoperadores disponibles que se han oficializado, como DirecTV Sports y Best Cable, la posibilidad de que la Liga 1 2023 se vea por señal abierta y lo que sucederá con los derechos de los equipos que no se han adherido a este convenio.

Cabe resaltar que son ocho los equipos que están en contra de esta unión y la medida cautelar que consiguió la FPF para cortar los acuerdos con el consorcio. Estos son Alianza Lima, Deportivo Binacional, Deportivo Municipal, Cienciano, Cusco FC, Universitario, Sport Boys y FBC Melgar, clubes que brindarán una conferencia de prensa este lunes 16 en el Swissotel.

1190 Sports y FPF llegaron a un acuerdo en el 2022 para comercializar los derechos televisivos de la Liga 1. Foto: composición LR/1190 Sports/FPF

—¿Cómo se llegó a acuerdos con DirecTV y Bestcable? ¿Qué es lo que ofrecían o tuvieron en consideración ustedes para que esas cableoperadoras sean elegidas?

—No hemos elegido a las operadoras, sino que fueron las primeras con las que hemos entablado conversaciones y con las que ya hemos llegado a un acuerdo. Si bien existen acuerdos con Best Cable y con DirecTV, ya hemos avanzado en otras conversaciones e iniciaremos con todos los cableoperadores de TV paga de Perú que se encuentren interesados en el producto.

—¿Con Movistar TV han tenido acercamientos?

—Nosotros hemos abierto puentes de conversación con Movistar, hemos instado ese acercamiento, y esperamos que fluya de la manera adecuada.

—¿Se creará el canal Liga 1 TV? ¿Habrá otros canales?

—Todo aquel interesado en ver los partidos de la Liga 1 lo podrá hacer a través de la suscripción a la transmisión de los principales operadores de TV paga del Perú. Con la suscripción a la transmisión de los partidos, el hincha va a contar con un canal llamado Liga 1 Max. Este es el canal de suscripción mensual donde se van a transmitir en vivo los partidos de la Liga 1 de Perú.

Además, en forma gratuita, habrá un canal básico llamado Liga 1, que no va a transmitir los partidos en vivo, pero va a tener programas de producción original. Los dos canales son 24/7 y tendrán información, análisis, debates, highlights, la previa, la postfecha, entre otros contenidos que estamos pensando.

Estamos trabajando en un canal para esos lugares en donde no llegan las transmisiones de TV paga. Se llamará Liga 1 Play y será a través de una OTT.

—¿Hay una tarifa única para el canal Liga 1 Max?

—Hay una tarifa sugerida por nosotros. Después, el cableoperador tiene la opción de cumplirla o de ver cómo manejarla. En general, el 100% de las veces, la tarifa sugerida es la que se aplica.

—¿De cuánto es esa tarifa sugerida?

—No tengo la tarifa sugerida ahora porque son partes que tiene que preparar el cableoperador. DirecTV, en breve, va a comunicar esa tarifa a sus operadores; Best Cable lo tiene de otra manera, etc.

—¿Liga 1 Play arrancará desde la primera fecha?

—Si Dios quiere, va a arrancar desde la primera fecha. Como los acuerdos fueron hace muy poco, estamos trabajando muy rápido. Saldrá en formato web al principio; después, con el tiempo, va a poder salir para aplicaciones iOS y Android. Eso va a llevar meses; lleva mucho tiempo de preparación. Pero en formato web saldrá desde el primer minuto del torneo.

—¿Transmitirán todos los partidos de Liga 1?

—En Liga 1 Max transmitiremos todos los partidos de la Lig,a 1 incluidos en los derechos de transmisión vigentes de la FPF. La suscripción mensual le dará al hincha la posibilidad de ver los partidos de local de todos los clubes participantes del Torneo Apertura y Clausura, con excepción de los partidos de local de Carlos Mannucci, Sport Boys, Universitario y Deportivo Municipal.

Los partidos de local de esos cuatro clubes los transmite quien tiene los derechos de ese partido (Consorcio de Fútbol Peruano/GolPerú). Los partidos que jueguen de visitante serán transmitidos en su totalidad por Liga 1 Max.

En otras palabras, de nueve partidos por fecha, se verán en exclusiva por Liga 1 Max aproximadamente siete partidos. Además, todos los partidos de play-off serán transmitidos por Liga 1 Max.

—¿Si equipos que siguen con el consorcio, como Universitario y Mannucci, llegan a la final, se transmitirá por Liga 1 Max?

—Exacto.

¿Cuál será el canal de señal abierta que transmitirá un partido por fecha?

—Hay intenciones, pero todavía no se ha avanzado. No creo que se inicie el torneo con una transmisión en señal abierta. Por el momento nos hemos enfocado en preparar muy fuerte la transmisión de los partidos por Liga 1 Max.

—¿Qué canales se han interesado?

—Por el momento no puedo darte esa información. Hasta que no haya algo formalizado, es imprudente dar nombres.

—Con respecto al pago único de 500.000 dólares a los clubes, ¿los equipos que siguen con el consorcio también recibirían este monto y los demás beneficios económicos?

—No me meto en el tema económico porque no me corresponde hacerlo. Pero estos cuatro equipos ni siquiera han sido tenido en cuenta en el acuerdo con 1190 Sports porque sus contratos están vigentes con el consorcio y se respeta ese acuerdo; por eso, no se les ha hecho ninguna oferta a estos equipos.

—Hace poco, la Fiscalía solicitó el contrato de DirecTV con 1190 Sports debido a una denuncia de la ADFP contra la FPF por la comercialización de derechos de transmisión. ¿No teme que 1190 Sports sea demandado también por este problema?

—Sinceramente, no me siento cómodo dando una respuesta de hacer ‘futurología’ sobre una potencial situación que no sabemos si va a suceder. Nosotros sabemos que cerramos un acuerdo con el detentor de los derechos de transmisión, avalado por sus propios estatutos, por la FIFA y la Conmebol. Lo que pueda pasar a futuro no puedo saberlo.

—¿Consideran que fue transparente la forma como lograron hacerse de los derechos, en un acuerdo que los clubes consideran sospechoso y tras una licitación que se tuvo que hacer fuera de Perú?

—De no haber existido transparencia, 1190 Sports no hubiese participado en un proceso de licitación. El proceso se realizó en Chile, se buscó una sede neutral, y se consideró que aquí (Chile) se encontraban los asesores externos de las licitaciones; también tenían sede la mayoría de los oferentes que mostraron interés. Al ser una sede neutral, no había ninguna injerencia.