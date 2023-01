[Vía ESPN] ¿Cuándo juegan PSG vs. Rennes EN VIVO por la Ligue 1 2022-23?

PSG vs. Rennes EN VIVO se enfrentan este domingo 15 de enero, desde las 2.45 p. m. (hora peruana), por la jornada 19 de la Ligue 1 2022-23. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Roazhon Park, con transmisión de ESPN y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este y otros partidos del fútbol europeo, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te ofrece la antesala, el minuto a minuto, las formaciones iniciales de ambos clubes y el marcador actualizado con videos de goles.

PSG vs. Rennes: ficha del partido

Partido PSG vs. Rennes ¿Cuándo juegan? Domingo 15 de enero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Roazhon Park ¿En qué canal? ESPN

El Rennes podría convertirse en la primera ‘víctima’ del regreso del tridente ofensivo Messi-Neymar-Mbappé en el PSG. Los tres jugadores son parte de la convocatoria que el entrenador Christophe Galtier presentó para el siguiente compromiso de su equipo en la liga francesa.

El cuadro parisino, líder en solitario de la tabla de posiciones con 47 puntos, tiene la oportunidad de sacarle seis unidades de ventaja a su escolta, Lens, si sale victorioso de su visita al elenco rojinegro. En la fecha previa le ganó 2-0 al Angers con un tanto del capitán argentino, mientras que su rival de turno, que marcha en la cuarta casilla, cayó 2-1 con Clermont.

¿A qué hora juegan PSG vs. Rennes?

¿Qué canal transmite PSG vs. Rennes?

¿Dónde sintonizar PSG vs. Rennes por ESPN?

¿Cómo ver PSG vs. Rennes ONLINE?

Si no quieres perderte el PSG vs. Rennes por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los partidos televisados por la señal de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

PSG vs. Rennes: pronóstico