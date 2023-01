[En Vivo] Real Madrid vs. Barcelona: ¿a qué hora se juega la final de la Supercopa de España?

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO se juega este domingo 15 de enero a las 2.00 p. m. (hora peruana), por la final de la Supercopa de España 2023. El encuentro se jugará en el King Fahd Stadium y tendrá transmisión de DirecTV Sports. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.

Real Madrid vs. Barcelona PREVIA 14:39 ¡Últimos partidos entre sí! Real Madrid y Barcelona jugarán su primer clásico del 2023. Después de 6 años definarán un título de Supercopa de España. 14:15 ¡Posible alineación del Barcelona! Xavi intentará ganar su primer título como entrenador con el FC Barcelona. Para ello, el exjugador pondría lo mejor que tiene. FC Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Sergi Roberto, Alba; Gavi , Pedri, Busquets, De Jong; Dembélé y Lewandowski. 13:34 Bajas de Real Madrid A un día de la Supercopa de España, Real Madrid tendría hasta 5 bajas para enfrentar a Barcelona. Las ausencias confirmadas son Álaba, Tchouaméni y Lucas Vázquez. Son duda Militao y Valverde por diferentes molestias. 12:56 Posible alineación de Real Madrid El técnico Carlo Ancelotti contará con algunas ausencias para la final de la Supercopa de España. Por ello, alinearía de la siguiente manera: Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiguer, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Benzema, Vinicius y Rodrygo. 12:08 ¿Cuánto pagan las casas de apuesta? Si bien los partidos del clásico español Real Madrid vs. Barcelona son de pronóstico reservado, para las casas de apuesta hay un ligero favoritismo para los dirigidos por Xavi Hernández. 11:25 'Gato' acaricia el trofeo El artillero Karim Benzema sería uno de los titulares en el equipo de Carlo Ancelotti luego de recuperarse totalmente de su lesión que lo alejo del Mundial Qatar 2022. El atacante francés afirmó que el equipo mewrengue tiene el deber de quedarse con la Suuoercopa dd España 2023. "Quiero ganar otro título, otro trofeo. Estamos cada año aquí para llevar el trofeo a Madrid. ¿Los cuatro goles? Significa muchas cosas. Otro trofeo y otro orgullo. En el Madrid siempre nos piden ganar y mostrar que estamos aquí para llevar la copa a Madrid. En nuestra cabeza tenemos que estar listos para ganar", declaró Benzema en rueda de prensa. 10:39 Xavi emocionado por el clásico en Arabia Tras el agónico pase a la final de la Supercopa, el técnico de Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que de ganarle este trofeo al conjunto merengue, le daría mucha tranquilidad y confianza al equipo, puesto que ha tenido un severo bajón futbolístico. "Yo siempre quiero jugar y ganar a los mejores, y el Real Madrid es uno de los mejores. La queremos ganar, pero no va a cambiar la temporada, ya que lucharemos por los tres títulos que quedarán, pase lo que pase. Estoy contento de jugar un Clásico en Arabia. Teníamos dos objetivos. El primero es llegar a la final y el segundo ganar la Supercopa. Es un título. Tampoco nos cambiaría demasiado. Nos daría más tranquilidad y confianza. Hemos cubierto el primer objetivo", declaró en conferencia de prensa. 09:53 Duelo de técnico Pese a ser rivales dentro de la cancha, fuera de ella son compañeros. El técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, y el de Barcelona, Xavi Hernández, posaron para una foto en la previa de la final de la Supercopa de España. 09:24 Visita presidencial A un día del partido por la final de la Supercopa de España, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, visitó al plantel en el hotel de concentración para expresarles su apoyo y aliento previo a este partidazo. 09:19 ¡Bienvenidos a la previa del clásico español! Buenos días, lector de La República. En esta nota podrás conocer las últimas noticias del clásico español Real Madrid vs. Barcelona por la Supercopa de Espoaña 2023.

Real Madrid vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Barcelona Fecha Domingo 15 de enero Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal DIrectv Sports Lugar King Fahd Stadium

¿A qué hora juega Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?

El partido Real Madrid vs. FC Barcelona se jugará este domingo 15 de enero por la final de la Supercopa de España desde las 2.00 p. m. (hora peruana). En la siguiente nota, conoce el horario según tu zona de ubicación.

México: 1.00 p. m.

Ecuador, Perú : 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4.00 p. m.

España : 8.00 p. m.

Arabia Saudita: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?

El partido Real Madrid vs. FC Barcelona por el clásico español será transmitido por DirecTV Sports (D Sports) para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en Movistar, y en México por Sky Sports y Blue To Go.

¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión de Real Madrid vs. FC Barcelona por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

Real Madrid vs. Barcelona: últimos enfrentamientos

¿Dónde juega Real Madrid vs. Barcelona?

El encuentro entre el cuadro merengue y la escuadra blaugrana se jugará en el King Fahd Stadium, ubicado en Riad, capital de Arabia Saudita. El recinto fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 68.752 espectadores.