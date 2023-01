Real Madrid vs. FC Barcelona: hora y canal de transmisión de la final de la Supercopa de España 2023

MIRA AQUÍ Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO | Ambos equipos protagonizarán el primer clásico español por la Supercopa de España 2023 este domingo 15 de enero. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Real Madrid vs. Barcelona PREVIA 09:24 Visita presidencial A un día del partido por la final de la Supercopa de España, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, visitó al plantel en el hotel de concentración para expresarles su apoyo y aliento previo a este partidazo. 09:19 ¡Bienvenidos a la previa del clásico español! Buenos días, lector de La República. En esta nota podrás conocer las últimas noticias del clásico español Real Madrid vs. Barcelona por la Supercopa de Espoaña 2023.

Real Madrid vs. FC Barcelona: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. FC Barcelona ¿Cuándo juegan? Domingo 15 de enero ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. ¿Qué canal transmite? DirecTV Sports ¿Dónde juegan? King Fahd Stadium

Real Madrid vs. FC Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rudiguer, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Benzema, Vinicius y Rodrygo.

Courtois, Carvajal, Militao, Rudiguer, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Benzema, Vinicius y Rodrygo. Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Sergi Roberto, Alba, Gavi, Pedri, Busquets, De Jong, Dembélé y Lewandowski.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?

El partido Real Madrid vs. FC Barcelona se jugará este domingo 15 de enero por la final de la Supercopa de España desde las 2.00 p. m. (hora peruana). En la siguiente nota, conoce el horario según tu zona de ubicación.

Perú: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?

El partido Real Madrid vs. FC Barcelona por el clásico español será transmitido por DirecTV Sports (D Sports) para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en Movistar, y en México por Sky Sports y Blue To Go.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión de Real Madrid vs. FC Barcelona por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

Real Madrid vs. FC Barcelona: historial

Si hacemos un conteo de todas las veces que se han enfrentado Real Madrid y FC Barcelona, el historial sería el siguiente: