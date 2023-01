¿Qué fue de Cristal Tumbes, el club ‘homónimo’ de Sporting Cristal que casi asciende a primera?

En el mundo del fútbol, no es un hecho raro que algunos clubes nuevos tomen ‘inspiración’ de otros equipos con mayor historia al momento de forjar su identidad con elementos distintivos como el escudo, color de camiseta e incluso el nombre. El caso de Cristal Tumbes, no obstante, es digno de mención por los muchos aspectos en los que imitó al Sporting Cristal, al punto de ser casi una ‘sucursal’ del cuadro rimense en el norte del país.

Fundado el 20 de enero de 1980 en el barrio El Milagro, en la ciudad de Tumbes, en una zona conocida como La Mondonguera (término que dio origen a uno de los apelativos del conjunto: los mondongueros), el elenco fronterizo cobró notoriedad a partir del 2013, año en que ascendió a la máxima categoría de la Liga Distrital de Tumbes.

Durante los tres años siguientes alcanzó su apogeo al proclamarse campeón departamental, logro que le permitió disputar las ediciones 2014, 2015 y 2016 de la Copa Perú. Fue en la segunda de estas que realizaría su mejor campaña, la cual pudo incluso haber terminado con su ascenso a la primera división .

Cristal Tumbes se quedó a muy poco de un histórico ascenso en el 2015. Foto: Copa Perú

Cristal Tumbes en la Copa Perú 2015

El cuadro celeste fue uno de los dos representantes de su región en la etapa nacional de 50 equipos. En esta ronda, consiguió un meritorio tercer lugar de la tabla general, puesto que le dio la clasificación directa a los octavos de final del certamen.

En esta fase, eliminó a Deportivo Hualgayoc de Cajamarca al remontarle un 2-0 del duelo de ida con un 5-1 en la vuelta. Para los cuartos de final se encontró al Sport Áncash, al cual dejó en el camino con un empate 1-1 en el primer duelo y una victoria 3-1 en la revancha.

Solo dos rondas más separaban al Cristal Tumbes de un histórico ascenso al entonces Campeonato Descentralizado, pero la Academia Cantolao frustró sus sueños al vencerlo por un ajustado 3-2 en el global de las semifinales (1-2 en la ida y 2-2 en la vuelta). Con su eliminación, el conjunto tumbesino perdió también la chance de quedarse con el premio consuelo del ascenso a la segunda división.

Cristal Tumbes fue eliminado por Cantolao en la Copa Perú 2015. Foto: GLR

¿Cuál es el origen de Cristal Tumbes?

Aunque la página web del Extremo Celeste, barra oficial de Sporting Cristal, sostuvo en un artículo que el equipo norteño había sido fundado por hinchas de la institución rimense, el portal De Chalaca precisó que la verdadera razón de que el elenco se haya creado con exactamente el mismo nombre que su par limeño fue para ‘aprovechar’ la popularidad de la escuadra capitalina.

En el 2012; sin embargo, tuvo que cambiar su razón social en los Registros Públicos por ser idéntico al del club bajopontino. Por ello, pasó a denominarse como Cristal Tumbes.

¿Qué pasó con Cristal Tumbes?

En el 2016, Cristal Tumbes volvió a jugar la Copa Perú, pero su desempeño no fue ni la sombra del que mostró el año anterior: terminó último de la etapa nacional, sin puntos y como el más goleado. En 2017 no se presentó en la Liga Superior de Tumbes, mientras que en el 2018 tampoco participó de la Primera División de la Liga Distrital de Tumbes y desde entonces no ha vuelto a competir en torneos de su región.