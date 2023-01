‘Pepa’ Baldessari rompe su silencio sobre si “vive en un hotel, debe renta y a veces ni come”

La ‘Pepa’ Baldessari, uno de los referentes de Sporting Cristal y de los más queridos por los hinchas, es recordado por su particular personalidad y goles con la camiseta celeste. Hace unos días, un diario peruano sacó una información sobre la situación actual del exgoleador cervecero y detalló que la ‘Pepa’ la estaba pasando muy mal. Por tanto, Baldessari se pronunció al respecto.

El medio en mención indicó lo siguiente: “La ‘Pepa’ Baldessari afronta momentos difíciles: vive en un hotel, debe renta y a veces ni se alimenta”, lo que preocupó a toda la hinchada celeste. En consecuencia, trataron de comunicarse con el carismático exjugador. El usuario de Twitter Junior SC subió la conversación que tuvo con la ‘Pepa’.

“Estoy sin trabajo, ya estoy tramitando las cosas para irme. No ando bien, pero tampoco estoy como dice el pelot*** este en el periódico, que le da a entender a la gente que estoy viviendo debajo del puente. Quiso ayudarme, pero la recontra c***. No crean en todo lo que sale ahí, quiso ayudarme, pero no era la manera”, indicó el exgoleador rimense.

Baldessari y la vez que hizo renegar a Oblitas

“El ‘Ciego’ Oblitas, todos los sábados, creía que haciéndonos limpiar iglesias el equipo iba a ganar. La iglesia que nos lleva parecía un estadio, qué iglesia para más grandota. Entre todos agarramos los bancos y empujamos a un lado para poder limpiar. Oblitas quería que le metamos cera al piso. La otra parte ya no limpié, yo dije: ‘ya cumplí con Diosito’”, inició.