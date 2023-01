DT de Chivas reveló EN VIVO que Ormeño no va más en su equipo: “He pedido un plantel competitivo”

Santiago Ormeño no seguirá más en las Chivas de Guadalajara porque no logra encajar en el estilo de juego del técnico Vlejko Paunovic. El mismo DT explicó en conferencia de prensa todas las razones por la que han decidido no contar con el delantero peruano. Asimismo, el estratega detalló que lo respetan a él y su familia.

“Santiago es nuestro jugador y bajo contrato lo vamos a respetar siempre. Con la incorporación de Daniel Ríos, la situación en la delantera se está agrupando y ahí hay que tomar decisiones. Estas van en función de lo que pensamos, de lo que es mejor para el equipo y de la manera que nosotros queramos jugar. Hemos tenido una conversación para comunicarle estas cosas. He pedido desde el primer día un plantel competitivo”, puntualizó.