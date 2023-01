¿Quién es Horacio Baldessari, cómo llegó al Perú y por qué le dicen ‘Pepa’?

Hace algunas horas, un medio nacional indicó que Horacio Baldessari, exjugador de Sporting Cristal, atravesaba una difícil situación económica. Sin embargo, la ‘Pepa’ salió a aclarar esta información. “Estoy sin trabajo, ya estoy tramitando las cosas para irme. No ando bien, pero tampoco estoy como dice el pelot*** este en el periódico, que le da a entender a la gente que estoy viviendo debajo del puente. No crean en todo lo que sale ahí, quiso ayudarme, pero no era la manera”, indicó.

Ante ello, en esta nota repasamos todos los detalles del exdelantero argentino, la historia de cómo llegó al Perú y el origen de su peculiar apodo.

¿Quién es Horacio Baldessari?

Horacio Baldessari es un exfutbolista argentino que desempeñaba como centro delantero. Él se caracterizaba por su gran capacidad goleadora y por buen juego aéreo.

Empezó su carrera en las divisiones menores de Belgrano de su país. Posteriormente, pasó el Racing y Deportivo Morón. En 1982, se fue a jugar al fútbol boliviano, en donde estuvo por varios años. En este país, la ‘Pepa’ defendió los colores del Oriente Petrolero, Bolívar, Blooming y el Club Destroyers.

Tiempo más tarde, fichó por el Deportivo Municipal. Tras una buena campaña con los ediles, es contratado como flamante refuerzo de Sporting Cristal. En el cuadro celeste, el exartillero anotó una gran cantidad de goles y se convirtió en un referente del club. En 1994, se retira del fútbol profesional con la camiseta del conjunto rimense.

¿Cómo Horacio Baldessari llegó al Perú?

En la temporada 1990, Horacio Baldessari tuvo su primera experiencia en el fútbol peruano. Sergio Misaglia, un agente de futbolistas de aquella época, lo trajo para jugar a Deportivo Municipal. Sin embargo, la ‘Fiera’ no sabía que primero tenía que pasar una prueba para poder quedarse en el equipo edil.

“Que había venido a prueba y yo sin saberlo. Era una locura con 29, 30 años cómo me iba a probar. Le dije a Sergio que ni loco, que me regresaba, pero el ‘profe’ Juan José Tan, una belleza de tipo, me puso en el partido de práctica. Jugué en el once suplente y primer tiempo ganábamos 2-0 con dos goles míos. Luego, me pasan al equipo titular y volteamos 3-2 con tres goles míos”, reveló durante una entrevista para el programa de YouTube del Luis ‘Cuto’ Gudalupe.

¿Por qué le dicen ‘Pepa’ a Horacio Baldessari?

Desde que llegó al Perú, Horacio Baldessari es conocido como la ‘Pepa’. En una reciente entrevista para el programa “La fe del ‘Cuto’”, el argentino contó el origen de este curioso apodo.

Resulta que le colocaron ese apelativo debido al parecido físico que tenía con el exfutbolista argentino José Reinaldi, quien jugaba en Belgrano de Córdoba.