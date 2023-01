[ESPN, En Vivo] Manchester United vs. Manchester City: ¿cómo ver el duelo por la Premier League?

Manchester United vs. Manchester City se enfrentan EN VIVO este sábado 14 de enero por la fecha 18 de la Premier League 2022-2023. Este duelo se disputará en el Old Trafford y será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Manchester United vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Manchester United vs Manchester City ¿Cuándo juegan? Sábado 14 de enero ¿A qué hora juegan? 7.30 a. m. ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Old Trafford

Manchester United vs. Manchester City: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Shaw, Martínez, Varane, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

De Gea; Shaw, Martínez, Varane, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial. Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Grealish, Haaland.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Manchester City?

Perú: 7.30 a. m.

Colombia: 7.30 a. m.

Ecuador: 7.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Venezuela: 8.30 a. m.

Bolivia: 8.30 a. m.

Chile: 9.30 a. m.

Paraguay: 9.30 a. m.

Argentina: 9.30 a. m.

Uruguay: 9.30 a. m.

Brasil: 9.30 a. m.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Manchester City?

Para sintonizar el partido Manchester United vs. Manchester City deberás acceder a ESPN, que llevará el cotejo de Premier League a toda Sudamérica. También podrás seguir el duelo de manera online vía Star Plus.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde juegan Manchester United vs. Manchester City?

Manchester United vs. Manchester City se medirán en el estadio Old Trafford, ubicado en la ciudad de Manchester, Inglaterra.