Horacio Baldessari Guntero, mejor conocido en el fútbol peruano como la ‘Pepa’, es un exjugador que marcó un precedente en Sporting Cristal. Sin embargo, tras muchos años alejado de los campos de juego, el argentino no la estaría pasando bien en nuestro país, según un medio nacional, que sacó una nota alegando que el también exentrenador estaría atravesando una grave crisis económica que no lo dejaría ni pagar una renta y, hasta ciertas veces, ni comer.

Tras la difusión de la mencionada información, muchos hinchas, en especial del club rímense, se mostraron preocupados por la supuesta complicada situación de uno de sus ídolos. Ante ello, a su estilo, la ‘Pepa’ salió a contar la verdad de su realidad.

¿Cuál es la situación actual de la ‘Pepa’ Baldessari, ídolo de Sporting Cristal?

Ante la angustia de muchos hinchas tras conocer la noticia de la carencia monetaria del exjugador, un usuario de Twitter se comunicó con la ‘Pepa’ y grabó la conversación para luego subirla a dicha red social.

“Estoy sin trabajo, ya estoy tramitando las cosas para irme. No ando bien, pero tampoco estoy como dice el pelot*** este en el periódico, que le da a entender a la gente que estoy viviendo debajo del puente. Quiso ayudarme, pero la recontra c***. No crean en todo lo que sale ahí, quiso ayudarme, pero no era la manera”, indicó el popular ‘Fierita’.