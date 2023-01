Joao Felix vio la roja en su debut con el Chelsea tras una criminal entrada en contra de Tete

No hay duda alguna que Joao Felix no olvidará su debut con el Chelsea. En su primer partido con los blues ante Fulham en la Premier League, el delantero portugués vio la cartulina roja por una entrada criminal en contra de Tete. El reloj marcaba el minuto 57 cuando el exjugador del Atlético de Madrid fue a disputar el balón de manera imprudente con los toperoles hacia arriba . Tras impactar a su rival, el árbitro no dudó en sacarle la cartulina roja.

Este es el primer partido de Joao Felix con la camiseta del Chelsea, quien fue presentado el último martes 11 de enero en condición de cedido hasta el final de temporada por el Atlético de Madrid.