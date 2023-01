Gustavo Alfaro no seguirá en Ecuador: los motivos de su sorpresiva salida

No lo esperaban. Luego de una buena participación en el Mundial Qatar 2022, Gustavo Alfaro decidió no continuar al mando de la selección ecuatoriana. La prensa local se encargó de dar la noticia y muchos hinchas se vieron sorprendidos ante lo acontecido. Si bien la ‘Tri’ no alcanzó los octavos de final, su desempeño despertó mucha expectativa debido al joven plantel que logró conformar el estratega argentino.

Según reveló ESPN, los motivos de esta decisión no se relacionan directamente con lo económico. El medio remarca que el entrenador realizó una serie de peticiones que no fueron consideradas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El DT Gustavo Alfaro consuela a Caicedo, quien terminó en el suelo luego de la eliminación del Mundial Qatar 2022. Foto: Twitter

“Alfaro, primero, quería que se cumpliera con la deuda que la FEF mantiene con él y su cuerpo técnico antes de la renovación; algo que desde la FEF no le aseguraban. Por otro lado, el entrenador pretendía que se trabajara como una selección mundialista, con un proyecto a largo plazo y cuidando a los jugadores, algo que también notó que no existíó”, explicaron.

Al no haber un acuerdo sobre estos puntos, no se llegó a conversar sobre un nuevo contrato con miras al Mundial 2026. De esta manera, Alfaro se despide de Ecuador con un saldo positivo de 12 triunfos, 14 empates y 9 derrotas. Además, fue el artífice de la cuarta clasificación de los norteños a una Copa del Mundo.

¿Cuándo inician las eliminatorias?

Las eliminatorias estarían iniciando en el mes de junio del 2023. En un inicio estaban programadas para marzo, pero se desistió de la fecha.

¿Dónde se jugará el Mundial 2026?

El Mundial 2026 tendrá como anfitriones a tres países por primera vez en la historia: Estados Unidos, México y Canadá. En total, 11 estadios estarán ubicados en el primer territorio, tres en el segundo y solo dos en el tercero.

¿Cuántos cupos habrá para el Mundial 2026?

Para la próxima edición de la Copa del Mundo, los cupos se ampliarán considerablemente. La FIFA confirmó que el Mundial 2026 se disputará con 48 países clasificados, en lugar de 32, como se estilaba. De esta forma, Conmebol brindará seis plazas y media para las naciones del Sudamérica.