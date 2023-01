[En Vivo] Chelsea vs. Fulham: ¿a qué hora juegan el partido por la Premier League?

Chelsea vs. Fulham EN VIVO se juega, este jueves 12 de enero a las 3.00 p. m. (hora peruana), por el partido reprogramado de la fecha 7 de la Premier League 2022-23. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Craven Cottage y tendrá la transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.

Chelsea vs. Fulham: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Fulham Fecha Jueves 12 de enero Hora 3.00 p. m. Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Craven Cottage

¿A qué hora ver Chelsea vs. Fulham EN VIVO?

Chelsea vs. Fulham se verán las caras por la Premier League desde la 3.00 p. m. en el estadio Craven Cottage. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Chelsea vs. Fulham EN VIVO?

El duelo entre Chelsea vs. Fulham EN VIVO será emitido por la señal de ESPN, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de partidos de la Premier League.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Chelsea vs. Fulham?

Si quieres seguir en internet el Chelsea vs. Fulham, puedes acceder a tu cuenta de Star Plus . En caso no tengas, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto, con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Asimismo, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan el Chelsea vs. Fulham?

El encuentro entre las escuadras inglesas se realizará en el estadio Craven Cottage, ubicado en en Fulham, barrio de Londres, Inglaterra. El recinto fue inaugurado el 10 de octubre de 1896 y tiene capacidad para 25.700 espectadores.