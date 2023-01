Alianza puede aferrarse a Reglamento FIFA para fichar a Cueva pese a deuda con Santos

Para nadie es un secreto que Christian Cueva es la más grande obsesión de Alianza Lima para este 2023. Incluso el propio gerente deportivo José Bellina confirmó que el plantel no está cerrado por la posible llegada de ‘Aladino’. No obstante, el volante de la selección peruana aún no ha firmado con los blanquiazules debido a los problemas que viene arrastrando tanto con Al-Fateh como con Santos, club al que debe pagar alrededor de 7 millones de dólares junto con Pachuca de México.

Como se sabe, el volante nacional se desligó del cuadro saudí alegando que le debían unos meses de pago. Situación que fue desmentida por el propio club, que señaló que irán a instancias internacionales para solucionar este problema. Pero eso no es todo, pues Cueva también está inmerso en un juicio con el Peixe. Demanda que apeló ante el TAS y se encuentra a la espera de una respuesta, que se daría en febrero.

¿Qué debe firmar el club que desee fichar a Alianza Lima?

Pese a todo esto y a la información errónea sobre que Cueva no podrá jugar por seis meses si no abona, se conoce que ‘Aladino’ sí puede firmar por cualquier otro club, en este caso Alianza Lima. Pero, eso sí, el equipo que desee hacerse cargo de los servicios del volante peruano debería aferrarse a un acuerdo de indemnidad, según informó el abogado especialista en derecho deportivo y administrativo Marcelo Bee Sellares.

“El club que contrate al jugador Christian Cueva podría, conforme el artículo 17 del Reglamento FIFA, firmar un acuerdo de indemnidad, por el cual el club eventualmente se haga responsable del pago hasta un monto determinado, ante resolución de FIFA o laudo del TAS adverso”, señaló en su cuenta de Twitter.

Es decir, si Alianza Lima anuncia a Christian Cueva antes de que salga la respuesta del TAS, deberá hacerse responsable de una parte de los 7 millones que el jugador debe al Santos de Brasil. ¿Los blanquiazules optarán por esta opción o esperarán a que ‘Aladino’ resuelva primero sus problemas?