VER AQUÍ Nacional vs. Vélez Sarsfield EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 11 de enero, por la Serie Río de La Plata. El compromiso entre uruguayos y argentinos se disputará en el estadio Gran Parque Central, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de VTV Plus y Star Plus (streaming). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Nacional vs. Vélez EN VIVO 19:03 ¡Así sale Vélez! El 'Fortín' pone a varios de sus titulars para el cotejo ante los uruguayos. 18:45 ¡Alineación confirmada de Nacional! El Bolso buscará una victoria ante su gente. 18:28 ¡Partidazo! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del amistoso internacional entre Nacional vs. Vélez Sarsfield por la Serie Río de La Plata. El compromiso entre uruguayos y argentinos se disputará en estadio Gran Parque Central de Montevideo y podrás seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.