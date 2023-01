Este miércoles 11 de enero, Universitario de Deportes anunció el fichaje del delantero peruano Alex Valera, quien llega como agente libre tras su breve experiencia en el Al-Fateh de Arabia Saudita. Posteriormente, Adrián Ugarriza, futbolista de Sporting Cristal, se convirtió en tendencia rápidamente en las redes sociales. ¿La razón? Sucede que una gran cantidad de hinchas del cuadro celeste criticaron a su dirigencia por no tratar de contratar a Valera y preferir al exelemento de Cienciano del Cusco.

“A este paso nuestro capitán terminará siendo Ugarriza”, “Lamentablemente lo de Valera sucedió después de la llegada de Ugarriza”, “Si falta un ‘9′. Ugarriza no me da confianza”, “Ugarriza es un ancla ahorita, ojalá que no nos cueste el campeonato por no tener variantes”, se pueden leer en algunos comentarios de Twitter.

Recordemos que el cuadro celeste tiene en su plantel a tres artilleros para pelear un puesto en el once titular: Ugarriza, Irven Ávila y el brasileño Brenner Marlos, quien ha llegado como pedido expreso del técnico Tiago Nunes.

Los números de Adrián Ugarriza en el 2022

En la temporada 2022, Adrián Ugarriza jugó en Cienciano del Cusco. El atacante peruano disputó un total de 2.510 minutos en 32 encuentros entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana, en los que anotó 10 goles y brindó cuatro asistencias.

Anteriormente, el ‘9′ pasó por Alianza Lima, Universitario de Deportes, UTC de Cajamarca, Real Garcilaso y en la Universidad San Martín. Además, defendió la camiseta de la selección peruana sub-20.