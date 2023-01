¿Qué fue de Lucas dos Santos, el hijo de Marquinho que se formó en Sao Paulo y en Alemania?

Hace algunas décadas, un brasileño llegó al fútbol peruano e impresionó por su gran talento y habilidad. Se trata de Marquinho, quien destacó en el Sport Boys, Alianza Lima y Sporting Cristal. En 1995 tuvo un hijo en nuestro país, el cual siguió los pasos de su padre y se convirtió en futbolista: Lucas dos Santos. En esta nota te contamos los detalles más importantes de la trayectoria del volante, como en qué equipos jugó y qué tal fue en su experiencia en el torneo local.

¿Quién es Lucas dos Santos?

Lucas dos Santos es un futbolista peruano-brasileño de 27 años que se desempeña como volante. Él inició su carrera en las divisiones menores del Sao Paulo y Ponte Preta de Brasil.

Lucas dos Santos es hijo de Marquinho. Foto: difusión

Posteriormente, pasó por el SV Waldhof Mannheim, SC Fortuna Köln y el Anadolu Bayern de Alemania. Sin embargo, no pudo consolidarse en estas escuadras, por lo que optó por jugar en el fútbol peruano.

A inicios del 2018 fue presentado como flamante refuerzo del Sport Victoria para disputar la Liga 2. A pesar de la gran expectativa que generó su fichaje, el mediocampista solo estuvo en 174 minutos de cuatro encuentros con el conjunto de Ica.

Lucas dos Santos pasó por el SC Fortuna Köln de Alemania. Foto: difusión

Para el año siguiente, visitó los colores de Caimanes de la Segunda División. No obstante, Lucas no llegó a debutar en el equipo norteño. Desde aquel año, se encuentra sin club. Actualmente, es colaborador en la academia de fútbol de Marquinho, su padre, en la que ayuda a formar a jóvenes promesas del fútbol peruano.

Lucas dos Santos y la vez que dijo que quería jugar por Perú

En el 2013, mientras jugaba en el SV Waldhof Mannheim de Alemania, Lucas dos Santos brindó una entrevista para un medio nacional en la que manifestó su deseo de ser convocado a la selección peruana sub-20, que era dirigida por Daniel Ahmed en aquel entonces.

El último club de Lucas dos Santos fue Caimanes en el 2019. Foto: Caimanes