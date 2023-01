Histórico club de Argentina admite interés por Paolo Guerrero y podría jugar la Libertadores

¿Nuevos horizontes? El futuro de Paolo Guerrero es una incógnita para muchos de sus seguidores. Luego de descender con el Avaí en el Brasilerirao, el histórico goleador de la selección peruana todavía no define cuál será su próximo club. Si bien se le relacionó con algunas instituciones del continente, el interés más concreto llega desde Argentina: Rubén Capria, director deportivo de Racing, afirmó que están evaluando al experimentado artillero.

En diálogo con Pasión Racing, el directivo admitió que realizaron un sondeo por el ‘Depredador’; sin embargo, este no es el único futbolista que tienen en consideración para reforzarse con miras a la Copa Libertadores.

“Hubo un sondeo. Estamos evaluando pro y contras de todos los jugadores (...), que son muchos más. No solamente los de Paolo. Es un jugador que no necesita calificativos, de una calidad notable. Pero bueno, hay que ver cómo está. Hacemos todas las evaluaciones a la hora de contratar para tener el menor margen de error, pero esto es fútbol. Uno trata de tener información para achicar ese margen. Siempre es para potenciar el plantel y, si no, estamos contentos con los jugadores que tenemos en todas las líneas”, manifestó.

El último club de Paolo Guerrero fue el Avaí de Brasil. Foto: Avaí/Twitter

Cabe resaltar que Paolo Guerrero viene de una temporada complicada. Un lesión le impidió estar a pleno en el 2022 y en la segunda parte del año fue fichado por el Avaí, club en el que disputó 10 partidos y no fue capaz de anotar.

¿Alianza Lima buscó a Paolo Guerrero?

Si bien es cierto que desde Alianza Lima consideran al delantero un hombre de la casa, incluso hicieron lo posible para traerlo en la temporada pasada, para la presente campaña no hubo acercamiento y se priorizaron otros factores relacionados con el proyecto deportivo.

“Nosotros, dentro de la proyección deportiva, ya contábamos con Hernán (Barcos), estábamos convencidos de que teníamos que traer una segunda opción de delantero, pero en un momento distinto, con un poquito más de juventud y características distintas para la Liga 1 y la Copa, y trajimos a Pablo Sabbag”, explicó José Bellina, director deportivo de los íntimos, en conferencia de prensa.