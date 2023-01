¿Cómo surgió la enemistad entre Jonathan Maicelo y ‘Pantera’ Zegarra que tuvo cachetada incluida?

Jonathan Maicelo y David Zegarra son dos boxeadores peruanos que han dado de qué hablar en más de una ocasión. Además de sus méritos personales, esta dupla ha hecho notar las diferencias que hay entre cada uno, motivo de varios roces en medios y programas de televisión. Sin duda, la conocida enemistad entre Maicelo y la ‘Pantera’ es una de las rivalidades más populares en el mundo del deporte nacional. Pero, ¿cómo empezó todo? En esta nota te contamos el origen de la pelea.

¿Cómo surgió la enemistad entre Jonathan Maicelo y ‘Pantera’ Zegarra?

Aunque su enemistad ganó notoriedad hace algunos años, cuando Maicelo pegó una bofetada a la ‘Pantera’ en 2017, lo cierto es que ambos ya se enviaban mensajes desafiantes desde hace más de una década.

“Solo quiero meterle su ‘goma’ e irme a Estados Unidos”, dijo Maicelo sobre Zegarra en noviembre de 2012. Por entonces, se comentaba que los boxeadores podrían verse las caras en el ring, pese a que no pertenecen a la misma categoría.

Según la ‘Pantera’ Zegarra, la enemistad nació por la actitud de Maicelo. “Por la forma de comportarse (de Maicelo), siempre ha habido esa tirria, esa cólera. Él era la modelo, la vedette de la selección”, manifestó en un programa de televisión, hace algunos años.

Zegarra habló sobre Maicelo en “Com FM”

A inicios de este mes, el podcast “Com FM”, que conducen Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, recibió a la ‘Pantera’ Zegarra para comentar sobre los secretos que hubo en “Combate” y las polémicas que él generó en vivo. Al finalizar el programa, el boxeador se refirió a Jonathan Maicelo.

“Si la pelea con Maicelo no se hace oficial este año, el próximo año yo lo busco y le saco la mie***. ¿Sabes por qué? Porque él tiene una deuda conmigo. Él me faltó el respeto. Una cosa es que nos faltemos el respeto hablando, pero eso es denigrante. Gracias a Dios, nosotros somos boxeadores y podemos sacarnos el ancho dentro y fuera del ring”, dijo el ex chico reality, con lo que sorprendió a los panelistas del podcast.