Barcelona vs. Real Betis: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Supercopa de España?

¿Cuándo juega Barcelona vs. Real Betis EN VIVO? Partidazo por la semifinal de la Supercopa de España. Este jueves 12 de enero se llevará a cabo el duelo entre blaugranas y verdiblancos en el King Fahd International Stadium, ubicado en Riad, Arabia Saudita, a las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión de este cotejo estará a cargo de la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica y la plataforma de streaming DirecTV GO . Recuerda que también puedes seguir todas las incidencias de este y los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Partido Barcelona vs. Real Betis ¿Cuándo juegan? Jueves 12 de enero ¿Dónde? King Fahd International Stadium ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV Go ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana)

Barcelona vs. Real Betis: ¿cuándo y a qué hora juegan?

El partido entre Barcelona vs. Real Betis por la semifinal de la Supercopa de España está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

Perú, Colombia, Ecuador, México: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Real Betis?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV GO gratis?

Todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

Barcelona vs. Real Betis: últimos partidos

Real Betis 1-2 Barcelona | 7.5.22

Barcelona 0-1 Real Betis | 4.12.21

Real Betis 2-3 Barcelona | 7.2.21

Barcelona 5-2 Real Betis | 7.11.20

Real Betis 2-3 Barcelona | 9.2.20.

¿Dónde van a jugar Barcelona vs. Real Betis?

El partido entre Barcelona vs. Real Betis por la semifinal de la Supercopa de España se llevará a cabo en el King Fahd International Stadium, ubicado en Riad, Arabia Saudita.