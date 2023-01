Peruano Daniel Marcos debutará en el UFC 283 ante el brasileño Saimon Oliviera

Nuestro compatriota Daniel Marcos, quien llega con 13 invictos seguidos, se encuentra concentrado en ganar su primera pelea oficial en la UFC 283, contra el brasileño Saimon Oliviera, el próximo 21 de enero en el Jeunesse Arena, de Río de Janeiro, Brasil, a través de ESPN . El luchador nacional, que se inició en este deporte a los 21 años, logró destacarse en las grandes ligas y cosechó grandes victorias llegando a convertirse en uno de los peleadores de pes (61 kg) más destacado del país.

“Soy un perro esperando salir a la jaula y hacer realidad lo que me propuse. Ahora estoy enfocado 100% en cumplir con el trabajo que vengo realizando con mi equipo. Me siento muy tranquilo porque confío en todo lo que he desarrollado y aprendido”, declaró Daniel Marcos en la previa de este combate.

El luchador nacional, que es conocido como Soncora, se encuentra preparándose para su próximo enfrentamiento contra Oliviera, que viene de perder en su último combate. No obstante, Marcos señaló que no debe confiarse sobre todo estando en la UFC.

“En el UFC, la liga más importante del mundo, todos los rivales son duros. Mi preparación siempre es como para pelear por un campeonato, me mantengo enfocado, disciplinado y confiando en Dios”, continuó declarando.

Daniel Marcos tiene contrato con UFC

Tras obtener éxito en diferentes organizaciones como “300 Sparta” e “Inka FC”, Daniel Marcos obtuvo una gran oportunidad: consiguió un combate en el Dana White’s Contender Series, donde enfrentó a Brandon Lewis. Luego de una exhibición de striking y un concierto de low-kicks, nuestro compatriota salió victorioso por decisión unánime sobre el estadounidense. De esta manera, ganó un contrato con el Ultimate Fighting Championship (UFC).