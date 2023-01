[En Vivo] Real Madrid vs. Valencia, Supercopa de España: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Real Madrid vs. Valencia | Ambos equipos se enfrentarán por la Supercopa de España este miércoles 11 de enero. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

Real Madrid vs. Valencia: ficha del partido

Supercopa de España Real Madrid vs. Valencia ¿Cuándo juegan? Miércoles 11 de enero ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Internacional Rey Fahd ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Valencia?

El duelo entre Real Madrid vs. Valencia se jugará a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Valencia?

El partido entre Real Madrid vs. Valencia se transmitirá a través de la señal de DirecTV Sports y por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Valencia?

El encuentro entre Real Madrid vs. Valencia se disputará en el Estadio Internacional Rey Fahd, el cual es un estadio multiusos ubicado en Riad, capital de Arabia Saudita. Lleva su nombre en honor del rey y primer ministro saudí Fahd bin Abd Aziz. Está dedicado principalmente a la práctica del fútbol, y cuenta también con instalaciones de atletismo.