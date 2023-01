¡Superó a Messi! Álvarez obtuvo un gran reconocimiento de la IFFHS por brillar ante Alianza Lima

Julián Álvarez fue una de las grandes revelaciones en el título logrado del Mundial Qatar 2022 junto a la selección argentina. El actual delantero del Manchester City fue convocado por Lionel Scaloni como un sustituto de Lautaro Martínez, pero le terminó robando el puesto. La ‘Araña’ marcó cinco goles en toda la edición mundialista y fue el mejor de la Albiceleste después de Lionel Messi.

Antes de que se convierta en la estrella que es en la actualidad, Julián Álvarez se enfrentó a Alianza Lima por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El delantero argentino se encontraba jugando en el River Plate de Marcelo Gallardo, cuando se midió ante los blanquiazules en el Estadio Monumental de Argentina y le marcó 6 goles en el 8-1 final.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) sacó un ránking del jugador que más goles marcó en un encuentro de fútbol durante el 2022 y Julián Álvarez fue el número 1. Esta información fue rebotada por el periodista Juan Pablo Varsky, quien detalló que la ‘Araña’ había superado a Lionel Messi.

“Julián Álvarez fue reconocido oficialmente por la IFFHS como el autor de más goles en un solo partido en 2022 (6 vs. Alianza Lima). Superó a Messi (5 vs. Estonia) y Balotelli (5 vs. Göztepe). Es récord en un juego de Libertadores junto a Juan Carlos Sánchez-Fernando Baiano”, puntualizó el comunicador argentino.

Cuadro de estadísticas de la IFFHS. Foto: IFFHS

¿Cuándo es el debut de Alianza Lima en la Liga 1?

La escuadra blanquiazul debutará ante Atlético Grau en el recinto deportivo del cuadro piurano a la 1.00 p. m. (hora peruana). El encuentro se disputará el domingo 22 de enero. Puedes seguir el minuto a minuto del partido por la web de La República Deportes.