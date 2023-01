[Star Plus, En Vivo] ¿A qué hora juegan River Plate vs. Monterrey por amistoso internacional?

River Plate vs. Monterrey EN VIVO juegan en el Q2 Stadium (Austin) este martes 10 de enero por el primer partido de la gira internacional del club millonario. El duelo arrancará a las 8.00 p. m. (hora de México), 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 (horario argentino), con transmisión a cargo de Star Plus (streaming). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros amistosos internacionales, ingresa a la página web de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto.

River Plate vs. Monterrey: ficha del partido

Partido River Plate vs. Monterrey ¿Cuándo juegan? Martes 10 de enero ¿A qué hora? 8.00 p. m. (México), 9.00 p. m. (Perú), 11.00 p. m. (Argentina) ¿En qué canal? Star Plus ¿Dónde? Q2 Stadium

El segundo amistoso internacional de la era Martín Demichelis será un cruce inédito ante los Rayados. El equipo millonario empieza su gira internacional en Estados Unidos con un duelo frente al cuadro mexicano, y es el primero que sostendrá este 2023.

En diciembre, ‘Micho’ tuvo la oportunidad de estrenarse en el banquillo de River Palte, pero no pasó del empate sin goles ante Unión La Calera, que se impuso 4-3 en penales. Monterrey, por su parte, viene de caer en la primera fecha de la Liga MX por 0-1 ante Chivas de Guadalajara.

PUEDES VER: Alianza Lima y los 3 futbolistas que no fueron presentados en la Tarde Blanquiazul 2023

¿A qué hora juegan River Plate vs. Monterrey?

Argentina: 10.00 p. m.

México (centro): 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (miércoles 11).

¿Qué canal transmite River Plate vs. Monterrey?

La trasmisión del amistoso River Plate vs. Monterrey no estará a cargo de ninguna cadena deportiva internacional.

¿Cómo ver River Plate vs. Monterrey ONLINE?

El partido River Plate vs. Monterrey por internet se podrá ver por la señal de Star Plus para toda Latinoamérica. En caso de que no tengas acceso a este servicio de streaming, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan River Plate vs. Monterrey?

El escenario de este compromiso será el Q2 Stadium, también llamado Austin FC Stadium, recinto deportivo ubicado en el estado norteamericano de Texas, con capacidad para más de 20.000 espectadores.