¡Dura respuesta! Lloris y el ‘dardo’ al ‘Dibu’ Martínez: “No sé cómo hacer idioteces en el arco”

Se fue dejando un ‘chiquita’. Luego de perder la final del Mundial Qatar 2022, el experimentado arquero Hugo Lloris decidió retirarse de la selección francesa. El futbolista de 36 años lo anunció a través de una entrevista; sin embargo, esto no fue lo único que dijo. Para sorpresa de muchos, se pronunció sobre la actuación de Emiliano ‘Dibu’ Martínez en la tanda de penales y expresó algunas frases polémicas.

“No he tenido mucho éxito en mi carrera en este ejercicio. No me impidió parar penaltis importantes, y gané algunas tandas de penaltis, pero también perdí muchas. Hay porteros que tienen más éxito que otros”, manifestó en el inicio del diálogo con L’Equipe.

En relación con los gestos que realizó el guardavalla de la Albiceleste durante las ejecuciones de sus compañeros, el portero del Tottenham calificó como “idioteces” esas maniobras.

'Dibu' Martínez fue clave en la definición por penales ante Francia. Foto: composición LR/AFP

“Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite… No sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así; incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco…”, agregó.

Si bien evitó seguir hablando del tema, consideró que la escuadra comandada por Lionel Messi fue una justa ganadora de la Copa del Mundo y resaltó lo hecho por Martínez.

“Hay que saludar la victoria de Argentina y decir que fue decisivo. Después, en la celebración, fue juzgado bastante, así que no necesito agregar nada. Durante la sesión de penales en sí usó todo lo que pudo para desestabilizar”, concluyó.