Dani Alves es investigado por presunta agresión sexual en discoteca de Barcelona

El futbolista Dani Alves tendrá que afrontar una denuncia por agresión sexual luego de que el titular juzgado de instrucción número 15 de Barcelona abriera diligencias para investigar una acusación de tocamientos indebidos de parte del jugador de la selección brasileña hacia una mujer en un local nocturno de la ciudad. El incidente habría sucedido entre la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022 en la exclusiva discoteca Sutton.

La denunciante, quien formalizó la acusación el último 2 de enero, relató que se encontraba con unos amigos al momento de los hechos, de los cuales informó al instante al personal de seguridad del lugar. Tras activarse el protocolo respectivo, los Mossos d’Esquadra tomaron la declaración de la mujer.

Por su parte, el lateral publicó un video para negar la acusación. “Lo primero, me gustaría desmentir todo. Sí, estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quien me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás”, sostuvo.

“No sé quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios. Están haciendo daño, sobre todo a mi gente, a los míos. Ellos saben quién yo soy”, agregó el seleccionado de la Canarinha.

Mientras se prepara para afrontar este proceso judicial, el exjugador del FC Barcelona se encuentra en México con Pumas de la UNAM, su actual equipo. El último domingo, jugó el segundo tiempo del partido contra Juárez por la fecha 1 de la Liga MX.

