Alianza Lima reveló su versión 2023 en la Tarde Blanquiazul

Por: Luis Imaña

Con la consigna de mantener su soberanía en el fútbol peruano y realizar una gran participación en la próxima Copa Libertadores, Alianza Lima presentó en la Tarde Blanquiazul al plantel que luchará en la temporada 2023.

El club de La Victoria lució un estadio Alejandro Villanueva repleto, que pudo presenciar por primera vez a sus recientes jales con la camiseta ‘íntima’, como Gabriel Costa, Andrés Andrade, Franco Zanelatto, Jesús Castillo, Edinson Chávez, Bryan Reyna, Santiago García, Pablo Sabbag e Ítalo Espinoza. Sin embargo, el bicampeón nacional tuvo una última sorpresa que dar.

La Tarde Blanquiazul fue la oportunidad perfecta para anunciar a Carlos Zambrano como el reciente fichaje de Alianza Lima. El ‘León’, quien tuvo un gran paso en Boca Juniors, llegó para reforzar la zaga ‘íntima’.

El ‘Káiser’. Zambrano fue presentado como flamante fichaje. Foto: difusión

Tras la aparición de todo el plantel, Hernán Barcos fue el encargado de dar algunas palabras que ilusionan a toda la fanaticada aliancista con una gran campaña.

“Queremos darles las gracias a todos por acompañarnos no solo hoy, sino durante todo el año. Solo decirles que confíen, que acrediten a este grupo, no los vamos a defraudar, como lo hemos hecho estos dos años. Este grupo tiene compromiso, este grupo quiere el tricampeonato. Además, quiere pelear la Libertadores, no nos conformamos solo con ganar un partido, sino queremos pelear la Libertadores y competir. Vamos a necesitar de todos ustedes con el apoyo de siempre, para poder conseguir los objetivos”, señaló el ‘Pirata’.

Tras la presentación, los dirigidos por Guillermo Salas disputaron un encuentro de exhibición contra Junior de Barranquilla, el cual terminó con un triunfo del anfitrión por 2-1.

Pablo Lavandeira y Gabriel Costa marcaron los tantos del cuadro ‘íntimo’, ambos de cabeza, mientras que Carlos Bacca descontó para el conjunto colombiano.

“El entorno te lleva a un montón de emociones, a prepararte mejor. Tenía la ilusión de venir y empezar bien, y esto te prepara para todo lo que viene. Hoy dimos un lindo partido y una buena imagen, pero hay que seguir mejorando en un montón de cosas. Esto ilusiona para lo que es el futuro”, declaró Costa al finalizar el partido.

A lo grande. Costa regresó a Alianza Lima con gol. Foto: difusión

Con un renovado equipo, Alianza Lima contará con dos semanas más para entrenar y llegar en las mejores condiciones al choque con Atlético Grau por el arranque de la Liga 1 2023.

Por otra parte, los ‘íntimos’ recién conocerán a sus rivales en la Libertadores el 22 de marzo, fecha en la que se realizará el sorteo de la fase de grupos.

Alianza Lima espera por ‘Aladino’

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, señaló que aún existe la posibilidad de fichar a Christian Cueva; no obstante, la situación del mediocampista parece ser complicada. “Está en un proceso de resolver el contrato y después está el juicio con el Santos. Nosotros estamos esperando cómo se dan las situaciones”, reveló.