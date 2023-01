Calcaterra y Herrera fueron recibidos por curiosos cánticos de los hinchas en la Noche Crema

Si hay algo que los hinchas de Universitario de Deportes no perdonan con facilidad es que uno de sus jugadores, que haya pasado por sus filas, vista los colores de sus rivales. Pero no solo eso, sino que tampoco son de fiar y no se entregan a los jugadores que tienen un pasado celeste y hayan decidido usar la crema este verano. Bajo esta premisa, lo que Horacio Calcaterra y Emanuel Herrera vivieron en la Noche Crema 2023 fue algo completamente diferente.

Como se recuerda, ‘Calca’ firmó por Universitario tras una buena temporada en Unión Comercio. Con los cremas, el argentino nacionalizado peruano tuvo una buena temporada, lo que despertó el interés de Sporting Cristal. Un cambio que fue catalogado como traición por parte de los hinchas. Después de 10 años y con varios títulos en encima, el futbolista de 33 años regresó a tienda merengue para buscar la estrella 27.

Con Emanuel Herrera es algo distinto. La ‘Maquinaria’ tuvo su pico de rendimiento con los celestes, donde llegó a anotar más de 40 goles y salió campeón en más de una oportunidad. Pero, al no encontrar espacio en el equipo del Rímac, decidió fichar por Universitario para sorpresa de todos. Es por ello que los hinchas cremas le guardan recelo y esperan verlo triunfar tal como sucedió con los bajopontinos.

Con todo lo expuesto anteriormente, la expectativa estaba puesta en cómo iban a ser recibidos por parte de los fanáticos merengues en la Noche Crema 2023 y, para sorpresa de muchos, estos entonaron cánticos hacia la ‘U’ en lugar de aplaudir . Por ahí se escucharon algunas pifias para Herrera y Calcaterra, pero las cuatro tribunas entonaron las canciones. ¿Triunfarán con el club estudiantil? Solo el tiempo lo dirá.

Noche Crema 2023: así fue la entrada de Horacio Calcaterra

Noche Crema 2023: así fue la entrada de Emanuel Herrera