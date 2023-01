Presentación de Cristiano Ronaldo superó en vistas a la final de Argentina vs. Francia en Qatar

No importa que Cristiano Ronaldo haya decidido jugar en Arabia Saudita, igual seguirá batiendo todos los récords habidos y por haber. Desde que arribó al Al-Nassr, los seguidores de las redes sociales del club del Medio Oriente aumentaron en millones en tan solo horas. Pero eso no es todo, pues el ‘Comandante’ también impuso una marca que parecía imposible de conseguir: superó en vistas a la final del Mundial que protagonizaron Argentina vs. Francia el pasado 18 de diciembre .

De acuerdo con medios internacionales como TNT Sports, la presentación de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr alcanzó los 3.000 millones en 40 canales de todo el mundo . Un número más que impresionante para el ‘Comandante’, quien fue ovacionado por más de 25.000 hinchas en el Mrsool Park, en Arabia Saudita, el pasado 3 de enero.

Por su parte, la que es considerada como la mejor final de la historia de los mundiales, protagonizada por argentinos y franceses, tuvo 2.000 millones de vistas en todo el mundo . Una cantidad bárbara frente a cualquier otra transmisión, pero que se quedó muy corta en comparación a la nueva experiencia del exdelantero del Manchester United en el Medio Oriente.

¿Cuánto ganará Cristiano Ronaldo en Al-Nassr?

Para nadie es una sorpresa que Cristiano Ronaldo se convirtió en el futbolista mejor pagado en la historia del fútbol. Con contrato hasta el 2025, el ‘Bicho’ ganará la impresionante suma de 200 millones de euros.

Es decir, 6,34 euros por cada segundo, 380 euros por cada minuto, 22.833 euros por cada hora, 548.000 euros por día, 16,6 millones de euros por cada mes.