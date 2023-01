Club Melgar dedicó la camiseta de este año a los campeones de 1981

El próximo 31 de enero se cumplirán 42 años de la hazaña lograda por el FBC Melgar en Lima. El empate de 1-1 ante Sporting Cristal les permitió ser el primer club de provincias que gane el título nacional del campeonato descentralizado del año 1981.

Por eso el pasado jueves el club presentó la camiseta que se usará este 2023, “Gloria del Sur”, le han puesto de nombre, es en homenaje a los “eternos campeones”.

“Con un enfoque retro, sangre y luto engalana nuestra tradicional camiseta, inspirada en la obtención de nuestra primera estrella”, dice la presentación. La divisa, clásica dominó, de rojo y negro, es un modelo bien elaborado por la marca Walon, ha tenido muy buena aceptación entre los hinchas, inclusive, el escudo, es el que se usó en la casaquilla de los años 80.

El capitán de ese equipo campeón, Raúl Obando, dijo estar sorprendido por la iniciativa que tomó el club. “No sabía de las intenciones del club. Debo agradecer esa deferencia de la institución por recordar los 42 años en que el equipo de Arequipa fue el primer equipo de provincias en lograr el campeonato nacional”, dijo.

El ex futbolista no ocultó la nostalgia que le embarga cada vez que recuerda la noche en la que dieron la vuelta olímpica en el estadio Nacional de Lima. Obando dejó una frase para la reflexión: “No he podido ver la nueva camiseta y tampoco se trata de saltar de alegría. Desde aquellos años hasta la actualidad muchas cosas han cambiado en la institución. Este equipo tiene hoy un dueño, antes el dueño de Melgar era la ciudad de Arequipa. De alguna manera este homenaje es algo que los hinchas reconocen y lo gozan”, precisó.

Mucho se habló de la gloriosa noche del 31 de enero de 1982. El público gritaba ¡Perú!, ¡Perú! en las tribunas, el árbitro dio varios minutos de descuento procurando el triunfo rimense, Arequipa se paralizó, Genaro Neyra hizo el primer gol, expulsaron al arquero Campana y al final el abrazo fue tan grande como el Misti para gritar campeón.

Raúl Obando se emociona cada vez que le viene a la memoria esa noche. “Cada que dices que son 42 años del campeonato me acuerdo de los años que tenía cuando jugamos ese partido y llego a la conclusión de que estamos viejitos. Aún se siente cosquillas en el estómago cuando vienen a la memoria recuerdos tan frescos que me parece que todo pasó el año pasado nomás”, rememora.

El exdefensa central melgariano dice con orgullo que tuvo la chance de jugar ante los mejores jugadores que ha tenido la historia del Perú. “Jugamos ante grandes equipos como Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal, pude enfrentar a Chumpitaz, Cubillas, Sotil, Oblitas, no han salido jugadores como ellos”, recuerda.

Dice que en la selección que fue al mundial de España 82′ no hubo jugadores del equipo campeón, el FBC Melgar, ¿porque?. “Seguro porque clasificó Perú y no Arequipa”, respondió el capitán.