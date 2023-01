Safap exige a la FPF “solución inmediata al conflicto interno” por los derechos de la Liga 1

A pocos días para el inicio de la Liga 1 2023, los problemas no dejan de presentarse. Este sábado, algunas horas después de que hasta ocho clubes amenazaran con no participar en el inicio del torneo si no se respetaban sus contratos con el Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú), la Agremiación de Futbolistas (Safap) exhortó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a encontrar una solución para el “conflicto interno” surgido a raíz de la disputa por los derechos televisivos del certamen.

“Lo que anunciamos que sucedería está sucediendo. Los futbolistas profesionales de este país exigimos a la FPF, como ente rector, que encuentre una solución inmediata a este conflicto interno. Hay una orden judicial que está impidiendo que los clubes reciban ingresos por derechos de televisión”, expresó la Safap.

La asociación criticó la falta de capacidad de la FPF y los equipos participantes en el campeonato para “ponerse de acuerdo”, situación que “afecta y pone en riesgo” el trabajo de los jugadores.

Comunicado por la situación de los derechos televisivos en la Liga 1. Foto: Safap

Asimismo, desde esta institución propusieron que se invoque a una “reunión de emergencia” para encontrar un consenso a fin de no perjudicar el arranque de la nueva temporada, prevista para el próximo viernes 20 de enero.

“Convoquen a los 19 clubes a una reunión de emergencia y no salgan de esa sala hasta que no se haya encontrado el consenso requerido. Los futbolistas somos uno, trabajamos todos o no trabaja ninguno”, exigieron los agremiados.

¿Qué clubes amenazan con no jugar la Liga 1?

Más temprano este sábado, Alianza Lima, Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal, FBC Melgar, Cienciano, Cusco FC y Deportivo Binacional emitieron un comunicado colectivo para advertir que no participarán del torneo si la FPF no anula la medida cautelar que suspende los efectos de sus contratos con el Consorcio Fútbol Perú.

Documento firmado por los clubes involucrados. Foto: Twitter

“Esta medida cautelar (agresiva y desproporcionada) perjudica a la totalidad de seguidores del fútbol nacional, ya que nuestros partidos no serán televisados y transmitidos por ningún medio: operador de cable o señal abierta”, reclamaron los equipos firmantes del pronunciamiento.