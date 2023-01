[Latina TV EN VIVO] Alianza Lima vs. Junior, Tarde Blanquiazul 2023: ¿a qué hora y dónde ver?

Alianza Lima vs. Junior EN VIVO se disputa este domingo 8 de enero por la Tarde Blanquiazul 2023. El evento comenzará a las 11.00 a. m. (hora peruana) y el duelo se disputará a las 3.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva en Matute. La ceremonia contará con la transmisión por Latina TV. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Junior: previa de la Tarde Blanquiazul

Los íntimos volverán a encontrarse con su hinchada tras ganar el bicampeonato del fútbol peruano. La escuadra de ‘Chicho’ Salas llega renovada para afrontar la nueva temporada de Liga 1 y la Copa Libertadores, en la que buscarán romper su terrible mala racha.

Los de La Victoria han sumado nombres como Pablo Sabbag, Bryan Reyna y Gabriel Costa en el ataque, mientras que en otros sectores se han reforzado con Andrés Andrade en el mediocampo y Santiago García en la defensa. También añadieron a Edinson Chávez, Jesús Castillo y Franco Zanelatto a sus filas.

Como primera prueba, estos jugadores se enfrentarán a Junior de Barranquilla para la Tarde Blanquiazul este domingo 8.

Alianza Lima vs. Junior: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Junior ¿Cuándo juegan? Domingo 8 de enero ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿En qué canal? Latina TV

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Junior?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Junior se disputará este 8 de enero en las instalaciones del Alejandro Villanueva. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Junior?

Latina

DirecTV: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD)

Movistar TV: canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD)

Claro TV: canal 2 (SD) y 502 (HD)

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Junior ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Alianza Lima vs. Junior por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.