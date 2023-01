‘Chemo’ del Solar: “No es una revancha tomar la sub-20, sino una nueva oportunidad”

Siente que su nuevo cargo ha llegado en una etapa más madura y con mayor conocimiento. José Guillermo del Solar, mayormente conocido como ‘Chemo’, no solo afronta un nuevo reto al ser nombrado jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sino también el de asumir como entrenador de la selección peruana sub-20, categoría que ha venido sufriendo fracasos durante los últimos años y vive bajo la sombra de los recordados jotitas .

Para el exfutbolista profesional de 55 años, el volver a ponerse el buzo de estratega no es una revancha por lo que vivió durante las eliminatorias a Sudáfrica 2010 al mando de la Blanquirroja, sino una oportunidad de hacer las cosas bien desde la base. ‘Chemo’ aseguró también que el ser DT de la sub-20 no interferirá en su labor de captación de menores.

En esta ocasión, José Guillermo del Solar conversó con La República Deportes acerca de los nuevos retos que afrontará al ser jefe de la Unidad Técnica de Menores, cómo lo convencieron de regresar a la Videna y qué relación busca tener entre las categorías con la selección mayor de Juan Máximo Reynoso.

José Guillermo del Solar es el actual jefe de la Unidad Técnica de Menores y futuro entrenador de la selección sub-20. Foto: Marco Cotrina/GLR

—¿Cómo te sientes después de regresar a trabajar en Videna tras tu paso por la selección en 2009?

—Yo tengo una relación con la selección de muchos años. No solamente de mi etapa como entrenador porque esto viene desde el año 1985, cuando tenía 17 años. En esa época nos íbamos a entrenar en distintos campos o a veces en el Estadio Nacional porque no había una Videna como tal.

A partir de la inauguración de Videna en el 94, empecé a venir seguidamente y la verdad que es un sitio muy familiar. Si bien ahora estoy en otro puesto, en un cargo de mucha responsabilidad, me siento muy cómodo. Este es mi tercer día, pero es algo muy natural. No se me hace extraño.

Claro está que, desde que dejé de ser entrenador de la selección en 2009 hasta ahora, es un sitio donde he venido. No es que no haya pisado Videna. Incluso, hay gente con la que he coincidido en otras etapas de mi vida, como Antonio García Pye, Juan Carlos Oblitas, Juan Reynoso, entre otros.

—¿Qué fue lo que te dijo Agustín Lozano para convencerte de venir a Videna?

—Agustín tenía la idea de incorporarme a la selección, no ahora. Ya habíamos tenido algunas conversaciones hace algún tiempo atrás y me había invitado a trabajar en la federación, pero yo tenía un compromiso con la Universidad César Vallejo y los señores Acuña. En Trujillo se portaron maravillosamente conmigo, tenía todo el apoyo y tenía un contrato y los siento como mi propio club porque he pasado mucho tiempo ahí.

Es por ello que no podía dejarlos así nomas. Se tenían que dar algunas circunstancias para venir a la federación. Con los poetas ascendimos, jugamos torneos internacionales y los dejé en un buen momento. Se cruzaron los caminos y Agustín me invitó nuevamente a trabajar acá, y me dijo que le interesaba que formara parte del proyecto de jefatura de menores.

En ese momento me sorprendió en un principio. Lo fui analizando y empecé a tener reuniones con Juan Carlos Oblitas y Reynoso, donde entramos en los objetivos que buscamos, las cosas que hay que desempeñar y, tras pensarlo durante mucho tiempo, acepté la propuesta.

—¿Sientes que estás en tu mejor momento de carrera como para tomar este importante cargo?

—Uno, conforme pasan los años y va cogiendo experiencia, se siente más capacitado. Me coge en un momento de madurez importante y estoy puesto y dispuesto para que las selecciones de menores crezcan, que es el objetivo principal. Que en un mediano plazo sean competitivas. La selección de mayores lo viene siendo, pero las otras categorías no han logrado cosas importantes.

—¿Consideras que tomar la sub-20 es una revancha de lo que pasó contigo cuando dirigías a la selección mayor?

—Esto es un trabajo que necesita mucha paciencia. No es un día para otro. Para eso estoy acá, para organizar todo esto y, a la vez de ser el jefe de la Unidad Técnica de Menores, seré el entrenador de la selección sub-20 después del Sudamericano. No es una revancha tomar la sub-20. Es una nueva labor y lo veo como una oportunidad.

—¿En qué consiste ser jefe de la Unidad Técnica de Menores y cuáles serán tus labores?

—El jefe de la Unidad de Técnica de Menores es el encargado y máximo responsable de las tres selecciones de menores (sub-20, 17 y 15) que compiten en torneos sudamericanos. Yo me voy a encargar de armar los cuerpos técnicos de estas categorías, a su vez, ayudarlos en las labores que tienen ellos.

A la hora de hacer una convocatoria, no es lo mismo que hacer un llamado a la selección mayor, donde ves a los jugadores cada fin de semana a través de televisores, que hacer un llamado para chicos de 14 años que no juegan en ningún sitio. Hay que ver bastante fútbol y es muy complicado porque no hay referencias.

¿Cómo sabes que hay chicos de 14 años que juegan en Arequipa y son buenos? Hay que dar con eso. Hay otro tema del área de scouting y captación que está dedicado a los menores que es importantísimo. Es un trabajo atractivo, bonito y la verdad que estoy muy entusiasmado.

—Todas las federaciones grandes tienen un mismo perfil, ¿intentas plasmar esto en Perú?

—Vamos a tener un perfil. Está claro que tenemos que buscar una idea más allá del sistema. Esto depende de las características de los jugadores que tengan, por ejemplo, el sub-17 que de la sub-20. El estilo y modelo de juego sí tiene que ser más uniforme. La idea.

Hay que saber a quién vas a enfrentar. A nivel de selecciones no es lo mismo jugar con Brasil que contra Bolivia, porque los brasileños son de lo mejor junto a los argentinos en menores. En el fútbol no solo se trata de jugar bien, sino también de resultados.

—En un país como el nuestro, a la gente le importa más los resultados que el trabajo por dentro...

—Hay poca gente que analiza el fútbol y de qué manera juega tu equipo. El aficionado común y corriente no les importa, solo que ganes.