FPF anuncia que clubes que firmaron con Consorcio podrán televisar sus partidos pese a cautelar

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, comunicó que la Noche Crema 2023 no se podrá televisar a través de GolPerú por la medida cautelar presentada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y que se encuentran buscando otras alternativas. Sin embargo, horas después, el vocero Carlos Caro Coria salió a indicar que la información del mandamás de la ‘U’ es incorrecta.

“Esta medida cautelar no afecta al contrato firmado con 1190 Sports, porque dicha empresa no es parte del proceso judicial, además que sí cuenta con el aval de la FPF, titular de los derechos de televisión”, señaló.

“Asimismo, es necesario aclarar que esta medida cautelar no interfiere con los contratos celebrados entre los clubes y el Consorcio Fútbol Perú, y que tienen vigencia hasta el 2025, por haber sido firmados antes de la aprobación de los nuevos estatutos que otorgan la titularidad de los derechos de televisión a la FPF”, continuó Carlos Caro.

Finalmente, se refirió a las declaraciones vertidas por Jean Ferrari y el comunicado de Cienciano, en el que señalan que, debido a la cautelar, sus partidos de presentación no serían transmitidos por TV.

“La FPF tiene la titularidad de los derechos de transmisión de los partidos oficiales y amistosos de los torneos que organiza, como ya se informó a todos los involucrados en el comunicado oficial emitido por la FPF el 17 de diciembre. No obstante, los derechos de los partidos amistosos organizados por los clubes, como la presentación de sus equipos al inicio de la temporada, les pertenecen a los clubes y los pueden negociar con el operador que convengan. Es totalmente incorrecto afirmar que esta medida cautelar les impide transmitir sus partidos de presentación. Si no realizan dichas transmisiones, será exclusivamente por decisión de ellos mismos, no por alguna prohibición de la FPF o del Poder Judicial”, puntualizó.

Comunicado de la FPF. Foto: captura FPF

Noche Crema 2023: hora y fecha del evento

El show de Universitario se llevará a cabo el sábado 7 de enero de 2023 a partir de las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate. El encuentro entre el cuadro crema y Aucas será televisado, pero aún no se da conocer a través de qué señal.