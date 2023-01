La organización Amnistía Internacional (AI) exhortó al delantero portugués Cristiano Ronaldo a pronunciarse de forma pública por la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita, país al cual llegó recientemente como flamante fichaje del club Al-Nassr. Por medio de su investigadora para la región de Oriente Medio, el movimiento cuestionó la falta de críticas del jugador hacia la nación árabe en lo referente a derechos humanos.

“Ronaldo debería usar su considerable plataforma pública para llamar la atención sobre los problemas de derechos humanos en el país en lugar de ofrecer elogios acríticos a Arabia Saudita”, expresó en un comunicado oficial de la entidad la activista Dana Ahmed.

La vocera de AI hizo hincapié en que “es muy probable que las autoridades saudíes promuevan la presencia de Ronaldo en el país como una forma de distraer la atención del terrible historial de derechos humanos” y consideró que “la contratación de Cristiano Ronaldo por parte de Al-Nassr encaja en un patrón más amplio de lavado deportivo”.

Cristiano Ronaldo jugará en Al-Nassr hasta mediados del 2025. Foto: Twitter Al-Nassr

Amnistía Internacional extendió su preocupación por un régimen que “ejecuta regularmente a personas por delitos que incluyen asesinato, violación y tráfico de drogas” y cuyas autoridades constantemente “siguen reprimiendo la libertad de expresión y asociación”.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo en su presentación?

El último martes, durante su presentación con Al-Nassr, el luso se refirió a los objetivos que buscará cumplir en su nuevo equipo: “No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera. Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí”.

¿Cuánto ganará Cristiano Ronaldo?

Aunque en un inicio se dijo que el salario de Cristiano Ronaldo sería de 200 millones de euros por temporada, con lo cual ganaría 500 millones en los dos años y medio que estipula su contrato, el español Edu Aguirre, panelista del programa “El chiringuito”, sostuvo que la cifra real es de 1.000 millones de euros, pues en Arabia Saudita no se pagan impuestos como en Europa.

Esta será la primera vez que Cristiano Ronaldo jugará fuera de Europa. Foto: composición LR/AFP

¿Por qué no ha debutado Cristiano Ronaldo?

Además de la sanción de dos fechas sin jugar que acarrea desde su etapa en Inglaterra por romper el teléfono móvil de un hincha, ‘CR7′ todavía no debuta con su nueva escuadra porque no está inscrito. La razón de esto es que su fichaje supuso la novena contratación de un extranjero cuando el límite es de solo ocho, por lo cual se busca dejar vacante un cupo.

Con información de EFE