Andrade corrige a Bellina y no se conforma con romper la mala racha en Copa: “Hay que clasificar”

Alianza Lima presentó a su flamante refuerzo Andrés Andrade, quien llega procedente del Atlético Nacional y tuvo un breve paso por la selección colombiana. El ‘Rifle’, apodo que heredó de su padre, se desempeña como un engache o mediapunta. Tiene buen trato del balón y es desequilibrante. El volante colombiano no solo viene a aportar con su juego, sino también con su mente ganadora. Apunta al tricampeonato y a clasificar a octavos de la Copa Libertadores con los íntimos.

José Bellina, gerente deportivo de los blanquiazules, dio a conocer a su nuevo fichaje e indicó los objetivos para la presente temporada. “Presento a Andrade, que nos ayudará a tentar el ‘tri’ e intentar hacer una buena Copa”. Sin embargo, apenas tomó la palabra el cafetero, este lo corrigió respecto a los logros para este 2023.

“Llegó al club más grande de Perú y José (Bellina) lo dice medio tímido, dice intentar. Yo creo que no hay que decirlo así, vamos a trascender en Copa. Tenemos gran plantel. Mi visión ganadora y de positivismo es de pasar de fase en Copa, no plantearnos ganar un partido en Libertadores. Alianza, como el club más grande del Perú, obviamente debe pensar en el tricampeonato pero también en dar un golpe de autoridad afuera luchando por clasificar de fase”, inició en la conferencia de prensa.

Por otro lado, se refirió al pensamiento que tienen los hinchas victorianos. “Escucho gente blanquiazul ganar un partido en Copa Libertadores, y esa no es una visión mía. Hay que tener una visión ganadora. Hay que plantearnos clasificar. Primero hacernos fuertes a nivel local y luego ir con todo en Copa. Además, las luminarias estarán listas y jugaremos en Matute”, puntualizó.

Andrade sobre la posición en la que jugará

“El profe Chicho verá en qué posición me usa. He jugado de doble 5 en México, de extremo y mi posición natural es de 10. El profe me dijo que quiere que ayude a crear fútbol por el medio. Soy un futbolista líder, pasador, potente y con buena visión”, detalló.