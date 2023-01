‘U’, Cristal y otros pretenden a Alex Valera: ¿en qué equipo caería mejor el estilo de juego del ‘9′?

Alex Valera apareció gratamente en la Liga 1 con Deportivo Llacuabamba, club donde realizó una gran temporada y luego fichó por Universitario de Deportes. En la escuadra crema, el delantero peruano mostró su mejor versión, anotó 25 goles y dio 7 asistencias en una temporada y media. Estos números sedujeron a la escuadra árabe Al Fateh, que lo terminó por contratar. Sin embargo, su estadía en Arabia Saudita duró poco por diferencias con la directiva y rescindió contrato.

Hace unos días, el goleador incaico se quedó sin equipo, al igual que Christian Cueva. La causa de la mala salida del club tiene varias versiones. El club asiático envió un comunicado a través de las redes sociales para dar a conocer el caso de los peruanos. “La administración de Al-Fateh remitió el expediente de la dupla peruana Christian Cueva y Alex Valera, profesionales del primer equipo de fútbol, a la asesoría jurídica del club, luego de que afirmaran que sus contratos con el club habían sido rescindidos por el retraso en sus pagos financieros”.

El ‘9′ se encuentra con su pase en la mano y es atractivo para cualquier club del continente. Tras llegar a suelo peruano, Valera comentó que jugaría en el club que quieran contar con él, sea Universitario de Deportes u otro equipo. “Tengo que seguir preparándome y trabajando para mí mismo. Lo que sea con tal de jugar. Yo voy a ir a donde me quieran, si me llama la ‘U’, o quién me llame, yo voy a ir porque soy futbolista y me dedico a eso”.

El delantero tuvo un breve paso en Al-Fateh. Foto: Twitter Al-Fateh

El periodista Gerson Cuba indicó que un club peruano que jugará Copa Libertadores lo pretende. “Dentro de las opciones que maneja para seguir su carrera son clubes en el exterior y hay un equipo peruano que disputará la Copa Libertadores. Veremos”, publicó. El equipo que lo pretende sería Sporting Cristal, ya que Melgar y Alianza Lima tienen cubiertos a sus delanteros. Sin embargo, Universitario trataría de ficharlo si no se concreta el pase de Bruno Sepúlveda.

¿Universitario o Sporting Cristal?

Ambos equipos disputarán un torneo internacional y se han reforzado con el objetivo de gritar campeón nacional. El atacante de la selección peruana ya conoce cómo trabaja Carlos Compagnucci y bajo su mando infló las redes en tres ocasiones. Valera se incorporó bien en el esquema de juego del DT argentino, presionó en la salida y marcó el pase al vacío.