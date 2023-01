La ‘U’ derrota a Vallejo, pero Herrera no se salva: hinchas critican al ‘9′ por bajo rendimiento

La pretemporada de toda escuadra profesional es un momento del año en el cual los técnicos prueban funcionamiento, los jugadores entrenan su físico y su juego , y los dirigentes afinan detalles logísticos, de cara al inicio del nuevo campeonato. Por ello, tras un complicado 2022, Universitario de Deportes fue unos de los primeros clubes en iniciar con la planificación para el 2023, un proyecto que significó la salida de varios consolidados y la llegada de algunas figuras como Emanuel Herrera.

El delantero argentino llegó al cuadro merengue con mucha expectativa, pese a sus 35 años . Esto debido a su buen recorrido durante su carrera profesional y al buen rendimiento que ofreció en el fútbol peruano, concretamente a las buenas temporadas que completó con Sporting Cristal entre 2018 y 2020.

Si bien el exatacante de Argentinos Juniors ha mostrado un buen nivel en la pretemporada crema y ya anotó un gol (ante San Martín en el Monumental), algunos hinchas cremas criticaron su rendimiento ante el César Vallejo en Trujillo .

Herrera marcó uno de los tantos de la ‘U’ en la victoria 3-1 ante la San Martín

“Traigan a Valera porque Herrera no es ni la sombra de lo que fue en Cristal”, “Lejos de donde debería estar Herrera”, “Hoy se notó que Emmanuel Herrera ya no es el mismo. No es el Herrera que jugaba en Sporting Cristal, las lesiones y el tiempo que estuvo de baja han repercutido en su nivel”, “Creo que a Herrera no le acomoda mucho jugar tan fuera del área”, se lee en los comentarios que la ‘U’ le dedicó a Herrera en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo se realizará la Noche Crema 2023?

El show de Universitario se llevará a cabo el sábado 7 de enero de 2023 desde las 7.00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.