Cristiano Ronaldo se ‘salta’ la ley: Arabia Saudita dejaría que viva con Giorgina sin estar casados

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sí podrían vivir juntos en Arabia Saudita pese a no estar casados. El país no permite que una pareja viva junta sin haber contraído matrimonio, pero el flamante fichaje de Al-Nassr no tendría inconvenientes para estar junto a su pareja bajo un mismo techo, explican abogados saudíes.

En conversación con la agencia EFE, dos juristas especializados en derecho civil explicaron los motivos por los que el ‘Bicho’ podría vivir con ‘Geo’. “Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie , aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito”, indicó uno de los abogados, quienes prefirieron mantener el anonimato.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se mantienen juntos desde el 2016. Foto: @georginarodriguez/Instagram

El otro letrado manifestó que las autoridades saudíes “hoy en día ya no interfieren en este asunto para los expatriados” , a pesar de que las normas sigan prohibiendo la convivencia sin matrimonio. En ese sentido, indicó que “la Policía ya no investiga ni persigue a nadie” , refiriéndose a los extranjeros que viven y trabajan en Arabia Saudita.

¿Cuánto ganará Cristiano Ronaldo en Al-Nassr?

Con su contrato firmado por dos años y medio, y con una ganancia de 200 millones de euros por temporada, el ‘Bicho’ ganará la enorme cifra de 500 millones de euros en su paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita.