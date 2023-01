Christian Cueva: ¿por qué debe 7 millones al Santos y, pese a ello, puede fichar por Alianza?

El nombre de Christian Cueva no ha dejado de sonar en los últimos días debido a algunos problemas extrafutbolísticos que viene arrastrando desde hace un buen tiempo y que han hecho ruido en las redes sociales. Tras conocerse su salida del Al-Fateh y su posible llegada a Alianza Lima, se difundió que el popular ‘Aladino’ tendría que desembolsar más de 7 millones de dólares a las arcas del Santos FC, de lo contrario, no podría jugar un lapso de seis meses. No obstante, esta información no es exacta.

Precisamente, el miércoles 4 de enero, Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, expuso en su cuenta de Twitter el fallo de la FIFA en contra de Christian Cueva. En ese sentido, señaló que, de no abonar el monto descrito, sería impedido de jugar por los próximos seis meses . De inmediato se prendieron las alarmas de los fanáticos del fútbol —en especial los hinchas blanquiazules que sueñan con verlo nuevamente en Alianza Lima— porque pensaron que ‘Aladino’ está en problemas, pero la realidad es que esa sanción, que salió en el 2020, ya fue apelada ante el TAS.

El jugador 🇵🇪 Cristian Cueva apelo al TAS la resolucion de FIFA que lo condeno abonar 41 millones de reales,por rescision sin justa causa del contrato que lo uniera al @SantosFC y del cual @Tuzos son responsables silidarios del pago.

✅ Es inminente la resolucion del TAS. pic.twitter.com/5pLs0j2tQ8 — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) January 3, 2023

¿Qué pasó entre Christian y Santos FC?

En 2019, Christian Cueva dejó de ir a los entrenamientos del Santos FC porque fue relegado del plantel principal e incluso fue acusado de abandono laboral por parte del club brasileño ante el Comité Disciplinario de la FIFA. En ese entonces, el futbolista de la selección peruana pidió que le entreguen su carta pase debido a que el Peixe no había cumplido con algunos pagos, tal como estaba dictaminado en su contrato.

Para sorpresa del conjunto brasileño, el máximo ente del fútbol brasileño falló a favor de nuestro compatriota y le brindó una autorización provisional que le permitió ser inscrito por el Pachuca de México. Esto, aún manteniendo vínculos con el cuadro paulista.

Christian Cueva llegó a Santos tras su discreto paso en Krasnodar. Foto: Difusión

Al haber ocurrido eso, Santos FC elevó un reclamo ante la FIFA y la Cámara de Resolución y Disputas, que finalmente resolvió que Christian Cueva de manera conjunta con Pachuca se encargarían de indemnizarlos por 41 millones de reales, es decir, 7.500 millones de dólares más un 5% de interés a partir del 8 de junio del 2020 .

Dicha medida fue apelada por el futbolista nacional y por el conjunto mexicano, quienes se acercaron hacia el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Desde entonces, el ente internacional no ha fallado, por lo que ‘Aladino’ ha podido jugar jugar al fútbol de manera profesional sin problema alguna. Cabe destacar que la resolución se conocerá como máximo el 28 de febrero .

Resolución de la demanda que Santos entabló contra Christian Cueva y Pachuca. Foto: FIFA

Christian Cueva y un nuevo problema con Al-Fateh

Santos FC no sería el único equipo en tener problemas con Christian Cueva. También está el Al-Fateh de Arabia Saudita, escuadra que renovó el contrato del volante nacional hasta el 2025 y que, en la actualidad, comunicó que tomarán medidas legales en contra de Christian Cueva.

Pero ¿qué ocurrió entre ambas partes? Al existir la posibilidad de llegar a Alianza Lima y tener ofertas de otros clubes importantes de Sudamérica, ‘Aladino’ argumentó que quedó en condición de libre porque el equipo árabe no logró depositar los cuatro meses que le debía.

Sin embargo, esa versión fue desmentida por el propio Al-Fateh que confirmó que irán hasta instancias internacionales para preservar los derechos del club. “ La dirección del club confirmó que las acusaciones del dúo (Cueva y Valera) son incorrectas en todo y en detalle, explicando que los jugadores han recibido todas sus cuotas y la administración de Al-Fateh enfatizó que no dudará en tocar todas las puertas legales y métodos legítimos para preservar los derechos del club ”, se puede leer.

El club árabe informó que se encuentra al día en sus pagos. Foto: Al-Fateh

¿Christian Cueva puede fichar hoy por otro club?

La gran pregunta que muchos hinchas se hacen es la siguiente: ¿Christian Cueva puede fichar por otro club aun teniendo este problema con Pachuca y Santos FC? La respuesta es sí.

En diálogo con RPP Noticias, el especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares confirmó que ‘Aladino’ no tiene obstáculos para continuar su carrera en la actualidad. En ese sentido, aclaró que tendría que resolver su situación con el Al-Fateh.

“El jugador va a seguir desarrollando su actividad deportiva con absoluta normalidad. Hoy no pesa ninguna sanción de carácter deportivo sobre el jugador, por lo que puede desempeñarse deportivamente en cualquier institución”, empezó.

Asimismo, Bee Sellares señaló que si el TAS falla en contra de ‘Aladino’, este solo deberá enfrentar una sanción económica:

“Si el TAS le diera la razón a Cueva, se acaba el asunto, el jugador no tendrá ningún tipo de sanción económica y mucho menos deportivo, que al día de hoy no existe. Si el TAS confirmara la resolución de la sala de FIFA, tanto el futbolista y Pachuca serán responsables solidarios de la sanción económica que ha fijado la FIFA”.

'Aladino' estaría fuera del club árabe por falta de pago. Foto: Twitter Al-Fateh

“Si no pagan, sí cae una sanción al jugador y también para el club, que es el equivalente a tres ventanas de transferencias para contratar a jugadores. En el caso del futbolista, es una sanción deportiva de seis meses”, finalizó el especialista.

En conclusión, no existe problema para que Christian Cueva llegue a Alianza Lima o a uno de los clubes que se ha interesado en sus servicios. Esto, siempre y cuando logre solucionar sus asuntos con Al-Fateh.