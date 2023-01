Christian Cueva libre de Al-Fateh: ¿en qué clubes estuvo y por qué se dice que volvería a Alianza Lima?

El ‘10′ de la selección peruana, Christian Cueva, finalizó su relación contractual con Al-Fateh tras argumentar una falta de pago por parte del club árabe, hecho desmentido por la institución al manifestar que tomarán acciones legales. No obstante, a lo largo de su carrera, ‘Aladino’ ha jugado en 12 clubes y 8 países distintos, por lo que ahora se vocea su ingreso a Alianza Lima. ¿Qué se sabe al respecto? AQUÍ te contamos todos los detalles.

¿Cómo fueron los inicios de Christian Cueva?

El nacido en Trujillo inició su carrera al debutar en el Club Universidad San Martín, quien lo reclutó y lo puso como profesional un año después el 12 de abril del 2008 con 16 años. En este equipo fue en el que mayor tiempo jugó hasta su transferencia a la Universidad Cesar Vallejo en el 2012.

Este fue el inicio de los problemas para el talentoso volante debido a que solo disputaría cinco partidos, de 14 disponibles, por sus constantes indisciplinas. Según el entonces vicepresidente del club poeta Richard Acuña, le rescindieron el contrato debido a que faltó a entrenamientos y fue visualizado en discotecas en altas horas de la noche.

Salida al extranjero y regreso

Tras su abrupta salida, Cueva tuvo su primera experiencia en el extranjero en la Unión Española de la Primera División de Chile, equipo en el que se coronaría como campeón tras ganar su única liga en el exterior. Al finalizar el año, firmaría por el Rayo Vallecano de España.

En el club de Vallecas no logró destacar, por lo cual fue enviado a la filial y llegó a disputar 11 partidos con ellos en la cuarta categoría del fútbol español. Debido a ello, decidió regresar a Perú para jugar por Alianza Lima.

Mejoró su rendimiento en el club íntimo y pudo destacar en el Campeonato Clausura, incluso luchó por el título y clasificó a Libertadores; sin embargo, en el inicio de la temporada 2015, su rendimiento bajó. A pesar de ello, Ricardo Gareca lo convocó a la selección para disputar la Copa América de aquel año con el objetivo de regresar al extranjero.

Christian Cueva en México, Brasil y Europa

Tras la Copa América, el club mexicano Toluca lo fichó y empezó a destacar en el fútbol del país azteca. Su mejor actuación se dio frente a los Xolos de Tijuana, ya que anotaría su primer gol, el cual le permitió ser incluido en el equipo de la semana de la Liga MX. Al finalizar la temporada, llegaría a Brasil para jugar por Sao Paulo.

Destacó inicialmente en el Campeonato Paulista y en el Brasileirao, torneo en el que sería considerado dentro del once ideal de extranjeros del año 2017. Sin embargo, una serie de indisciplinas forzaría que el club tricolor lo venda al Krasnodar ruso tras tres años y 84 partidos.

Cueva solo jugaría durante seis meses en Krasnodar y regresaría a Brasil para unirse al Santos, bajo la dirección de Jorge Sampaoli, quien tras una indisciplina lo separaría del primer equipo. Posteriormente, rompería unilateralmente su contrato para firmar con Pachuca, acción que le generó conflictos legales aún vigentes.

Christian no tendría un buen regreso a México: jugó en la sub-20 de los tuzos hasta que pudo debutar en el primer equipo. No obstante, no participó mucho y tras seis meses decidieron romper contrato. Regresaría a Europa con el Yeni Malatyaspor de Turquía. Ahí disputó ocho partidos hasta ser separado nuevamente por una indisciplina, según su entonces entrenador Hamza Hamzaoğlu.

Christian Cueva en actualidad: ¿qué le depara al futbolista?

Tras abandonar Europa, recalaría en el Al-Fateh, club de Arabia Saudita, en el cual destacaría y se volvería clave del equipo. Esto fue influenciado debido a que ‘Aladino’ llevaría a un entrenador personal para mejorar su estado físico.

Actualmente, Christian Cueva alegó una falta de pago por parte del club árabe y procedió con su desvinculación para quedar como jugador libre pese a que tiene contrato hasta 2025; sin embargo, la institución lo ha negado y señaló que tomará las acciones legales correspondientes. En esa línea, arrastra una posible suspensión por parte de la FIFA por su conflicto con Santos FC; sin embargo, al ser una resolución del 2020, la cual ha sido apelada, el volante peruano tendrá que esperar al 28 de febrero por la decisión del TAS.

En caso de serle favorable, no habría ningún problema para firmar por Alianza, equipo al que es voceado por pedido de la hinchada. Aunque, en caso de serle contraria, el único impedimento, aparte su contrato con el Al-Fateh, sería que tanto Pachuca como Cueva se rehúsen a cancelar su respectiva deuda.