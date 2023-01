La vez que Zambrano le rechazó a su familia una camiseta de la ‘U’ y pidió una de Alianza

¿Cumplirá su sueño? Tras su abrupta salida de Boca Juniors, Carlos Zambrano ya se encuentra en territorio peruano y todo hace indicar que el central de la Bicolor fichará por Alianza Lima. Como es conocido, el ‘Káiser’ manifestó hace algunos años su hinchaje por la blanquiazul y narró un curioso episodio en el que tuvo que ‘confrontar’ a su padre.

En el 2019, en una entrevista con el programa “Al ángulo”, el defensor relató que todos sus familiares eran hincha de Universitario y querían que él siga este camino; sin embargo, no estuvo de acuerdo.

“Mi hermano, mis padres, mis tíos y todos querían comprarme la camiseta de la ‘U’ (...). Los colores de Alianza siempre me llamaron la atención. Aún recuerdo que a los 3 o 4 años me llevaron a un mercado de Gambeta (Callao) y mi papá me trajo como regalo la camiseta de la ‘U’. La metió en una bolsa y yo miro bien el color y digo: ‘No me gusta’. Llorando digo: ‘Quiero esta’ (señalando una de Alianza). No me querían comprar y a la fuerza querían hacerme de la ‘U’. Tanto berrinche hice que me compraron la de Alianza”, reveló.

Asimismo, en aquella ocasión, al ser consultado sobre la posibilidad de llegar a La Victoria, el futbolista incaico resaltó que ese es uno de sus sueños y que desea ser campeón con los íntimos.

“Sinceramente, cuando regrese al Perú, quiero jugar en Alianza Lima. Sí o sí. No estoy seguro si termine mi carrera en Alianza Lima o en Cantolao. Nunca jugué profesionalmente en Alianza. De los 10 a los 16 años, antes de irme a Europa, los jugué en Cantolao y agarré un sentimiento muy fuerte por esos colores. Así que, sí, me gustaría jugar en Alianza y campeonar también”, concluyó.

¿Cuál es el valor de Carlos Zambrano?

Según el portal Transfermarkt, el jugador de 33 años registra una cotización de 400.000 euros. En su mejor momento, cuando militaba en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, su valor alcanzó los 800.000 euros.

¿En qué clubes jugó Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano salió muy joven al balompié extranjero y, en lo que va de su carrera, paseó su fútbol por Alemania, Rusia, Grecia, Ucrania, Suiza y Argentina.