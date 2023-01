Valera responde a acusaciones de Al-Fateh contra él y Cueva: “Siempre estuvimos juntos”

Alex Valera retornó a suelo peruano tras tener un breve paso en el club árabe Al Fateh, de donde salió en pésimos términos, al igual que el volante ofensivo Christian Cueva. Actualmente, el delantero peruano se encuentra sin equipo y está evaluando opciones para continuar su carrera. Se rumoreó sobre un equipo peruano que jugará Copa Libertadores y ofertas del extranjero.

El último martes 3 de enero, el Al-Fateh indicó que ambos jugadores decidieron romper el vínculo y que tomaría acciones legales. “La administración de Al-Fateh remitió el expediente de la dupla peruana Christian Cueva y Alex Valera, profesionales del primer equipo de fútbol, a la asesoría jurídica del club, luego de que afirmaran que sus contratos con el club habían sido rescindidos por el retraso en sus pagos financieros”, se lee en el comunicado.

El conjunto árabe informó que se halla al día en sus pagos. Foto: Al-Fateh

El exjugador de Universitario se refirió a las acusaciones de la escuadra árabe a través del programa PBO Campeonísimo. “Christian (Cueva) siempre estuvo conmigo. Fue un apoyo. En algún momento lo contaré, en su momento contaremos muchas cosas que en este momento no se puede. Él seguramente por eso también está muy callado. Nosotros tenemos nuestra versión”, puntualizó.

Sobre el futuro de Alex Valera