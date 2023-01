Valera llegó a Lima y señala que él jugará donde lo quieran: “Si me llama la ‘U’, yo voy a ir”

Luego de los problemas que provocaron su desvinculación de Al-Fateh, Alex Valera llegó a nuestro país para analizar su futuro en el fútbol profesional. Al igual que su excompañero en el cuadro saudí, Christian Cueva, el delantero de 26 años quedó libre de fichar por cualquier equipo. Si bien aún no tiene una propuesta concreta, Valera no descartó un posible regreso al fútbol peruano y a Universitario de Deportes .

“Tengo que seguir preparándome y trabajando para mí mismo. Lo que sea con tal de jugar. Yo voy a ir a donde me quieran, si me llama la ‘U’, o quién me llame, yo voy a ir porque soy futbolista y me dedico a eso”, señaló el atacante ante los medios en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao.

Asimismo, el exjugador de Llacuabamba fue consultado por sus problemas legales con el club saudí, aunque prefirió no dar detalles. “Yo no puedo decir nada, ahora no puedo hablar nada. Voy a hablar cuando pueda”, comentó.

El delantero disputó pocos partidos con el cuadro asiático. Foto: Twitter Al-Fateh

Los números de Valera en Al-Fateh

Desde su llegada en agosto del 2022, el jugador nacido en Pomalca jugó 238 minutos en un total de seis partidos entre la Liga Saudí y la King’s Cup. No anotó ningún tanto.

¿Y en Universitario?

Con el cuadro crema, el delantero jugó 49 encuentros entre Liga 1 y Copa Libertadores. Entre ambas competiciones, Valera anotó 25 goles, brindó ocho asistencias, fue amonestado en cuatro oportunidades y recibió solo una tarjeta roja.