El enojo de Messi con el ‘Kun’ Agüero: ¿qué pasó durante las celebraciones del Mundial?

No le gustó. La consagración de Argentina en el Mundial Qatar 2022 tuvo como principal protagonista a Lionel Messi. A pesar de la felicidad presente en los futbolistas tras la victoria ante Francia, el exjugador Sergio ‘Kun’ Agüero reveló detalles de lo acontecido en el campo de juego del estadio Lusail y narró un episodio que generó el enojo del ‘10′ de la Albiceleste.

Si bien el exartillero del Barcelona no formó parte del plantel comandado por Lionel Scaloni, debido a los problemas cardiacos que lo obligaron a retirarse de la actividad profesional, siempre fue considerado como parte del grupo y por momentos ‘perdió el control’ en los festejos. Incluso se le vio consumiendo alcohol; hecho que no fue del agrado de la ‘Pulga’.

“Tomé bastante, pero estaba sin comer. Viste que te pega el doble si no comés. En un momento, Leo se enojó y me dijo ‘pará’. ¿Cómo pará? Salimos campeones del mundo, estaba metiéndole y dije ‘ya fue, si me pasa algo, que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo”, relató el exgoleador del Manchester City en su canal de Twitch.

Asimismo, sobre el momento en el que le tocó cargar en su hombros a su excompañero, el ‘Kun’ mencionó que presentó algunas molestias.

“Cuando estábamos llegando al córner, en un momento no podía más. No iba a dar la vuelta ni en pedo. Si la daba entera, terminaba en un hospital porque no podía más. Él se dio cuenta, porque en un momento lo miré y me entendió. Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó y ya está”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi?

De no haber mayores inconvenientes, se espera que el goleador de 35 años esté disponible para el cotejo de la Copa de Francia ante el Châteauroux. Dicho enfrentamiento se realizará el viernes 6 de enero, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), en el Stade Gaston Petit.