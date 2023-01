[En Vivo] Atlético Madrid vs. Real Oviedo: hora y canal del partido por la Copa del Rey

VER AQUÍ Atlético Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 4 de enero, por los dieciseisavos de la Copa del Rey 2022-23. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal Carlos Tartiere, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal del DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Atlético Madrid vs. Real Oviedo: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Real Oviedo ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 4 de enero ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Municipal Carlos Tartiere ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora ver Atlético Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO?

En Perú, el cotejo entre Atlético Madrid vs. Real Oviedo EN VIVO, por los dieciseisavos de la Copa del Rey, se transmitirá a partir de las 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver el partido del Atlético Madrid vs. Real Oviedo?

En Perú, la transmisión del Atlético Madrid vs. Real Oviedo se podrá ver a través de los canales 619 y 1619 HD de DirecTV.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Real Oviedo ONLINE por DirecTV Sports?

Para ver DirecTV Sports por internet, los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDirecTV; así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Real Oviedo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso Atlético Madrid vs. Real Oviedo por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

Atlético Madrid vs. Real Oviedo: posibles alineaciones

Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Witsel, Hermoso, Carrasco, Kondogbia, Koke, Lemar, Griezmann y Morata.

Oblak, Llorente, Giménez, Witsel, Hermoso, Carrasco, Kondogbia, Koke, Lemar, Griezmann y Morata. Real Oviedo: Nadal, Bretones, Calvo, Luengo, Ahijado, Rama, Jimmy, Luismi, Viti, Bastón y Obeng.

¿Dónde juegan Atlético Madrid vs. Real Oviedo?

El choque entre los colchoneros y el club de la segunda división de España se jugará en el estadio Municipal Carlos Tartiere, ubicado en la ciudad de Oviedo, España. El recinto fue inaugurado el 20 de septiembre de 2000 y tiene capacidad para 30.500 espectadores.