Cristiano Ronaldo no podrá debutar con Al-Nassr: ¿qué sanción arrastra desde Inglaterra?

El estadio Mrsool Park, nuevo hogar de Cristiano Ronaldo como flamante fichaje del Al-Nassr de Arabia Saudita, le dio al ídolo un cálido recibimiento el último martes, como parte de su presentación oficial. No obstante, los hinchas todavía tendrán que esperar un poco más para gritar los goles del delantero en dicho recinto, ya que desde Inglaterra informaron que el estreno de ‘CR7′ con su nuevo club se verá pospuesto por una sanción que arrastra el jugador.

El diario británico Daily Mail recordó que el portugués fue castigado por la Federación Inglesa (FA) con dos fechas sin jugar tras romperle el celular a un hincha en abril del 2022. El luso no llegó a cumplir dicho castigo con el Manchester United porque para cuando salió la resolución (23 de noviembre) ya había resuelto su contrato con los Diablos Rojos.

De acuerdo con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, este tipo de sanciones deben cumplirse incluso en una federación distinta a la que originalmente emitió la medida disciplinaria. Así lo establece el artículo 12.1.

“Cualquier sanción disciplinaria de hasta cuatro partidos o hasta tres meses que haya sido impuesta a un jugador por la asociación anterior, pero que aún no haya cumplido (totalmente) en el momento de la transferencia, será ejecutada por la nueva asociación en la que se haya registrado el jugador para que la sanción se cumpla a nivel nacional”, indica la normativa.

De esta forma, Cristiano no estaría habilitado para los choques contra Al Ta’ee (5 de enero) y Al-Shabab (14 de enero). Su debut en la liga recién se produciría el 21 de enero, ante Al-Ettifaq.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo en su presentación?

“No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera. Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí”, sostuvo ‘CR7′ en su presentación oficial, el último martes.

Cristiano Ronaldo firmó con Al-Nassr por dos temporadas y media. Foto: ESPN

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristiano Ronaldo?

El portugués jugará en Arabia Saudita hasta junio del 2025, según estipula su contrato de dos temporadas y media. Para dicha fecha, contará ya con 40 años.

¿Cuánto ganará Cristiano Ronaldo?

El multimillonario salario de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr será de 200 millones de euros por año, de los cuales 90 serán cubiertos por el club y el resto por patrocinadores.